El billete de 10 euros de 'El hormiguero' ya vale 6.000: descubre si es el tuyo

Con motivo del estreno de su nueva temporada, El Hormiguero recurría hace unas semanas a uno de sus concursos más populares con el objetivo de atraer al espectador: poner un billete de diez euros en circulación, premiado con 3.000 euros, para ver cómo este recorría el país antes de volver al programa de Antena 3 liderado por Pablo Motos.

Desde entonces ya han pasado más de dos semanas y el billete continúa sin aparecer. Por esa misma razón, y con el objetivo de dar con él cuanto antes, el presentador ha dado a conocer que el premio para dar con el billete ha ascendido hasta los 6.000 euros: "Este billete vale ahora 6.000 euros y en principio no va a valer más".

Descubre si es el tuyo

Para saber si tu billete es el agraciado, tienes que consultar su número de serie. En caso de que tenga el código VA4177333271, tan solo tendrás que ponerte en contacto con el programa a través del número de teléfono 676 375 759 y demostrar que tienes el billete. Para ello, y con el objetivo de evitar cualquier tipo de broma, desde la organización del concurso instan a los aspirantes a enviar un vídeo al mismo número de teléfono.

En caso de que el código coincida con el mostrado en el programa, el beneficiario recibirá una tarjeta de crédito con 6.000 euros, que podrá gastar en cualquier cosa. En caso de no dar con el billete, El Hormiguero continuará ofreciendo nuevas pistas para facilitar la búsqueda del mismo. Desde el nombre del restaurante en el que entró en circulación hasta la fecha y la hora a la que se produjo dicha transacción.

¿Dónde está el billete de 'El Hormiguero'?

Con el objetivo de facilitar la búsqueda del billete premiado, el presentador explicaba hace unos días que Jandro fue el responsable de poner el billete en circulación hace dos semanas. Concretamente en un restaurante de Castellón, cuyo nombre no ha sido revelado por el momento. Para demostrar los hechos, el programa ha compartido un vídeo en el que se puede ver al colaborador pagando la cuenta en un restaurante con dicho billete.

A pesar de que por el momento no se conoce el nombre del establecimiento, el presentador demostraba hace unos días que el uniforme de los camareros y camareras es de color verde. No obstante, tal y como recordaba el presentador, eso no quiere decir que el billete continúe en dicha localidad: "El dinero fluye muy rápido o muy despacio. El dinero un día está en Barcelona y al siguiente en Cádiz, en Galicia o en la caja del restaurante". Por lo tanto, El Hormiguero asciende el valor de su billete de 10 euros con el objetivo de dar con el vencedor. ¿Quién será el agraciado?