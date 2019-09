La increíble historia con final feliz de Mafalda Carbonell

Este miércoles, Inma Cuesta y Mafalda Carbonell acudieron a 'El Hormiguero' para promocionar la película 'Vivir dos veces'. Las dos actrices compartieron con el público varias anécdotas del rodaje, pero también sorprendieron con experiencias más personales. Especialmente conmovedora fue la historia de superación que tiene detrás Mafalfa, una jovencísima actriz que se está abriendo paso en el mundo de la interpretación.

"Hay un cámara en 'El Hormiguero' que vive en tu barrio y dice que eres la jefa", le dijo Pablo Motos en un momento de la entrevista, a lo que Mafalda señaló entre risas: "En el supermercado me saludan y hablo con los empleados, pero ya está".

A continuación, el presentador del programa quiso contar la historia de Mafalda Carbonell, quien desde pequeña sufre trogriposis en las extremidades inferiores, una enfermedad rara por la que le dijeron a sus padres que nunca iba a poder andar.

"Me operan siete veces, pero no me acuerdo porque era muy pequeña", afirmó la hija de Pablo Carbonell. "Solo recurdo un día, que hicimos una fiesta en casa y mi madre me dijo que me quitara las escayolas. Después me fui de casa al hospital".

Tras siete operaciones y tres años con las piernas escayoladas, Mafalda ha conseguido superar todos los pronósticos y ya no tiene secuelas de esa extraña enfermedad.