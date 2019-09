Jesús Vidal le da a Broncano la mejor respuesta a la pregunta sexual de 'La Resistencia'

Aunque parecía que 'La Resistencia' había prescindido de su pregunta icónica, este jueves David Broncano decidió plantearle esta cuestión a Jesús Vidal, ganador del Goya al Mejor Actor Revelación en 2019 por su papel protagonista en 'Campeones'. El presentador le dio a elegir al intérprete: "Son dos preguntas. Puedes optar por una de las dos: ¿cuánto dinero has ganado? o ¿cuántas relaciones sexuales has tenido en el último verano?".

Vidal elgió la segunda y sorprendió con la que para Broncano es la mejor respuesta que se ha dado a esta pregunta.

"¿Vas a decir un número o una sensación?", preguntó el cómico. "Muy bonitas y muy intensas", contestó Vidal. A continuación, David Broncano le pidió que cuantificará las relaciones sexuales que había mantenido en los últimos meses. "Las veces no son importantes, lo importante es el disfrute", respondió el actor.

"Ha sido la hostia, ¿no?", siguió el presentador, a lo que David Vidal soltó: "Claro, si no me acordaría del número".

"De las mejores respuestas que se ha dado a esta pregunta: no me acuerdo del número porque se me ha nublado la mente de tantas sensaciones", señaló Broncano.