Carrusel Confidential: ¿Cómo ha conseguido el Almería 'colarse' en el TOP 3 del límite salarial?

La noticia que dio la semana pasada 'Carrusel Confidential' generó mucho ruido en el fútbol español. Hasta el punto de que LaLiga se preocupó de que el principal equipo informativo de 'Carrusel Deportivo' supiera todos los detalles de la situación de la Unión Deportiva Almería para que este fin de semana explicasen a los oyentes de la Cadena SER todo lo relacionado con el conjunto andaluz.

¿Cómo ha conseguido el Almería 'colarse' en el TOP 3 del límite salarial? Según LaLiga, el Almería quiso presentar millones y millones de euros en patrocinios, de los que fueron rechazados el 85% porque un estudio solicitado por Javier Tebas a una consultora externa cuestionaba el valor de esos patrocinios.

Algo que no gustó nada al dueño del equipo almeriense, el cual, tal y como ha podido saber 'Carrusel Confidential', ha ofrecido a traer patrocinadores árabes para otros equipos. LaLiga le puso el veto a los patrocinios pero, a cambio, le propuso otra fórmula.

El organismo presidido por Javier Tebas aceptaba y le facilitaba al Almería una ampliación de capital de 30 millones de euros, siendo de diez millones al año durante tres temporadas, ingresados por adelantado. Un dinero que está a buen recaudo en la sede de LaLiga porque los trámites para una ampliación de capital son más largos y no le daba tiempo a poder gastar el dinero este verano. Por tanto, según LaLiga, cuentas transparentes, todo controlado y tolerancia cero con los patrocinios hinchados.

LaLiga quiere a Hierro de embajador

Seguimos con noticias de LaLiga. El organismo futbolístico español quiere que el ex seleccionador español Fernando Hierro pase a formar parte del elenco de embajadores de LaLiga. En esta guerra entre Tebas y Rubiales sería una jugada muy buena fichar para la liga al ex entrenador y ex director deportivo de la federación.

Estamos en un momento de cambios en los embajadores de LaLiga, con algunos que dejan su puesto por diversos motivos, y otros que están en la cabeza de Fernando Sanz para sumarse al equipo de los Eto’o, Mendieta y compañía. Al margen de Hierro, a Fernando Sanz le gustan más nombres como Guti o Denilson. Saldremos pronto de dudas, porque a finales de mes se anuncian los nuevos embajadores.

Si finalmente anuncian el nombre de Hierro, será un buen gol mediático para LaLiga. La obsesión de Tebas con Rubiales y Rubiales con Tebas cada vez es mayor, se está cobrando muchas víctimas, y todo lo que sea un triunfo, por pequeño que sea, se celebra por todo lo alto.

Los grandes clubes europeos se pelean por dos grandes perlas del fútbol mundial

Hablamos de Reinier Jesús, estrella del Flamengo, y de Jude Bellingham, jugador del Birmingham nacido en el año 2003. Están siendo observados ahora mismo por los clubes más fuertes de Europa y, según sabe 'Carrusel Confidential', ambos futbolistas no paran de rechazar cifras muy elevadas.

Nuestras fuentes son claras. Reinier ha dicho no a una oferta del Liverpool que rozaba los 40 millones de euros, y lleva meses en la agenda del Madrid o el PSG. Bellingham, por su parte, descarta por ahora irse al Bayern de Munich, y eso que los alemanes querían poner 15 millones sobre la mesa para llevárselo al Allianz.

Es habitual ver a ojeadores españoles en los partidos de estos dos futbolistas, nos consta que el Barça ha preguntado por Bellingham y, aunque la cifra de Reinier rondará seguro los 60 millones de euros, ya hay equipos de nuestra liga trabajando para hacerse con sus servicios este mismo año

Sin fecha para la nueva reunión del convenio femenino

Esta semana deberían fijarla, sabemos que AFE y los clubes han hablado y buscan pequeños avances, pero lo cierto es que todavía no se han sentado y ya estamos a mediados de septiembre.

El fútbol femenino español vive los momentos más convulsos de su historia. Los clubes amenazan con no cumplir los acuerdos que la federación tiene con Iberdrola, algo que ya ha generado tensión en las primeras jornadas.

La asociación de clubes acusa a la federación de prometer un dinero que no tiene para obligar a los equipos a romper con Mediapro, y si el madrid cff ya se ha salido de ese G13, se esperan más bajas como la del sevilla. Las jugadoras están muy preocupadas.