Alejandro Valverde confiesa el peor momento de su carrera: desvela los detalles de una fuerte depresión

El ciclista murciano Alejandro Valverde, segundo clasificado de la Vuelta Ciclista a España, valoró sus sensaciones en SER Deportivos tras la finalización de la ronda española y ante la presentación del documental sobre su figura que estrena este miércoles en Movistar+.

"El documental me ha encantado: todo el rato con lágrimas en los ojos, pero lo he disfrutado", comenzó afirmando, antes de explicar que en estos años de su dilatada carrera deportiva "lo que no ha cambiado es la ilusión y las ganas de disfrutar de la bicicleta".

Valverde repasa, entre otras cuestiones, en el documental, el peor episodio de su carrera, cuando sufrió una importante depresión. "Te quedas más tranquilo y liberado, es una cosa superada y lo importante está explicado en el documental", confesó.

El éxito en La Vuelta y los próximos retos en su carrera

Además de su aspecto personal, Valverde repasó la actualidad deportiva tras un nuevo éxito por las carreteras españolas. "La Vuelta me encanta y se me suele dar muy bien, pero yo venía a ayudar e intentar alguna victoria de etapa", explica, añadiendo que "la carretera nos ha puesto ahí, hemos disfrutado y al final nos vamos con dos victorias, segundo en la general y victoria por equipos, muy contentos".

"Creo que no podría haber ganado la carrera, Roglic se ha mostrado muy sólido, en la crono era superior a nosotros y en montaña ningún día ha perdido tiempo; mi segundo tiempo es justo", reflexiona al respecto de si podía haber intentado el asalto al maillot rojo.

En cuanto a lo que está por venir, Valverde asegura que "vamos al Mundial con un buen punto de forma y la selección también, aunque también tenemos que ser realistas y saber que es un recorrido que no es tan tan bueno para mí como el del año pasado, aunque tenga 290 km y un final picando para arriba".

Por último, y pese a sus 39 años, el murciano todavía mira a larga distancia, considerando que "un oro olímpico en Tokio suena fenomenal, sería la leche, un colofón increíble para mi carrera deportiva, aunque sólo con asistir y hacerlo bien me doy por contento".