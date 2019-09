Rivera y Casado se reúnen esta tarde tras la propuesta de abstención de Cs

Los líderes del Partido Popular y Ciudadanos se reúnen esta tarde en el Congreso tras la propuesta de abstención del líder del partido naranja. Rivera ha llamado este mismo lunes a Casado para ofrecerle una "solución de Estado" para desbloquear la situación política y que pasaría por una abstención conjunta.

El líder de Cs cree que es posible llegar a un acuerdo con el Partido Popular para negociar con el PSOE una posible abstención con "condiciones". Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha rechazado esta propuesta de abstención de Rivera porque "no existe obstáculo real" ya que se cumplen las tres condiciones que pedían. De hecho, fuentes socialistas recuerdan que el secretario general del PSOE "siempre ha pedido la abstención técnica" a Ciudadanos y al PP y considera que "si estos son los puntos, se demuestra que no hay razones objetivas" para no hacerlo.