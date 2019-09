James Rhodes: "La música clásica no tiene por qué ser algo pijo"

"Me gustaría tocar con Rosalía o Serrat", dice James Rhodes. Acaba de publicar su cuarto libro, y como los tres anteriores ya se ha convertido en un éxito de ventas. "Aún no me he atrevido a grabar mis propias composiciones, pero espero hacerlo algún día". En este libro ha incluido 14 piezas musicales y habla de siete compositores que han marcado su vida de una manera u otra. "No puedo contar las anécdotas que han tenido lugar en las vida de Bach, Mozart o Bethoveen, tenéis que leer el libro", afirma entre risas durante la presentación en la Casa del Libro de Madrid.

Rhodes cree que es necesario "tener una educación musical para todos esos niños que quieren acceder a la misma. La música clásica no tiene por qué ser algo pijo, si no que puede convertirse en algo accesible para el público infantil". "La música me salvó la vida en un momento muy oscuro para mí". El libro pretende ser una introducción a la música clásica y descubrirás a los revolucionarios que hay tras la música clásica.

El música británico tiene previsto varios conciertos en España, un país en el que asegura sentirse feliz "tiene calidez, es un gran lugar en el que está mi familia".