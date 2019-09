Pablo Casado reafirma su 'no' a Sánchez tras reunirse con el rey: "Nuestra posición no ha cambiado"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, tras reunirse con el rey Felipe VI, ha asegurado que la posición de su partido no ha variado. "He comunicado a Su Majestad lo que ya comuniqué a los españoles. Pedro Sánchez y el PSOE nos merecen todo su respeto, pero no nuestra confianza", ha asegurado ante los medios de comunicación.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Pablo Casado, ha insistido en que desde su formación tiene "la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar Gobierno. Lo que quería unas elecciones". El líder del Partido Popular ante la posibilidad de que finalmente haya elecciones el próximo 10 de noviembre ha dicho que espera que "no les salga gratis".

Pablo Casado, tras reunirse con el rey, en referencia a un posible acuerdo de última hora ha manifestado que "ya no es el momento para intentar lo que no se ha hecho en los últimos cinco meses". En este sentido, Casado ha asegurado que "Pedro Sánchez no ha intentado un acuerdo con ninguna formación política".

El líder del PP insiste en que "si finalmente hay elecciones solo hay un responsable", una responsabilidad que para Pablo Casado recae en el presidente del Gobierno en funciones. Asimismo, el presidente del Partido Popular ha dicho que ir nuevamente a elecciones "es una irresponsabilidad" y ha acusado al socialista de pasar del "no es no al sí porque sí".

Pablo Casado en su encuentro con los medios tras verse con Felipe VI, ha dicho tener una "sensación agridulce" porque no entiende cómo se ha llegado a esta situación, aunque ha manifestado que está muy satisfecho con la posición de su partido, que según Casado, ha sido "responsable y abierta al diálogo".