Pedro Sánchez: "El país se ve abocado a una repetición de elecciones el próximo día 10 de noviembre"

Tras conocer la decisión del rey Felipe VI de no proponer candidato para la investidura, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha explicado que "el resultado es claro por lo que el país se ve abocado a una repetición de elecciones el próximo día 10 de noviembre". "Lo he intentando por todos los medios pero me lo han hecho imposible", ha asegurado en rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados.

El líder socialista ha señalado a Pablo Iglesias porque "va camino de un récord". "Nunca ha habido en Europa un partido de izquierdas que vete cuatro veces en cinco años un gobierno socialista". "¿Ha asumido Unidas Podemos el resultado electoral, ser la cuarta fuerza política de este país? Lo dejo a la consideración de los ciudadanos, pero a mi juicio no. Unidas Podemos es de nuevo la formación política que ha malogrado que pueda haber un Gobierno progresista en este país", ha continuado Sánchez en este sentido.

Sánchez ha remarcado que "todos los partidos políticos" van a tener que explicarse durante las próximas semanas: "Yo propuse un Gobierno de coalición al líder de Unidas Podemos y que ellos rechazaron". "España no necesita cualquier tipo de Gobierno, sino uno estable, duradero, coherente... no dos gobiernos en uno que era lo que proponía Unidas Podemos".

"Para que la gobernabilidad de nuestro país no estuviera condicionada por los independentistas necesitábamos de la abstención de las fuerzas conservadoras, de PP y Ciudadanos (...) Los españoles hablaron claro el mes de abril y aún más claro el mes de mayo, entre las disyuntivas, los españoles eligieron avanzar sin aventuras, con seguridad, con moderación. Lamentablemente los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos y han optado por desentenderse", ha señalado durante su discurso.

Sánchez ha explicado que "dos fuerzas políticas conservadoras y una fuerza política de izquierdas han decidido bloquear la formación del Gobierno que los españoles reclamaron". Para el líder socialista, los ciudadanos españoles "han dicho en cuatro ocasiones que España quiere caminar por la senda progresista" y por eso ha pedido que "lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre".

Ante la posibilidad de que se produzca una investidura antes de que se disuelvan las cortes el 23 de septiembre, el presidente del Gobierno en funciones ha explicado que "no hay bases suficientes" para poner en marcha una investidura. "Espero que la mayoría parlamentaria se la den al Partido Socialista para que no haya más bloqueos a partir del 10 de noviembre".