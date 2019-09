El concursante más joven de la historia de 'Got Talent' emociona con su dominio del tambor

Telecinco ha estrenado este lunes la quinta edición de Got Talent. Un programa, presentado por Santi Millán, en el que concursantes de todas las edades dan a conocer sus habilidades frente al jurado con el objetivo de demostrar que tienen un talento especial. Desde que se emitiera por primera vez en febrero de 2016, el reality show ha dejado para la posteridad un gran número de actuaciones.

A todas ellas hay que sumarle una más, registrada durante la primera gala de la presente edición, protagonizada por el joven Hugo Molina. Un niño, de apenas dos años de edad, que sorprendía tanto al público como al jurado por su habilidad a la hora de tocar el tambor. Mientras que Risto se rendía al joven Hugo asegurando que tiene un talento innato, Edurne reconoció que no daba crédito a lo que estaba viendo.

Hugo Molina y su tambor

Antes de comenzar la actuación, Santi Millán le pidió al público que no aplaudiera al niño para no cohibirle: "Una cosita os quería decir, para él esto es un juego. Cuando salga, no le aplaudáis porque igual se cohíbe". Tras acceder al escenario junto a su padre, baquetas en mano, el niño dijo su nombre, su apellido y se preparó para tocar el tambor.

Silencio absoluto en el teatro y la música comienza a sonar. La realización reprodujo un compás de Semana Santa que el pequeño Hugo no tiene ningún problema de continuar con naturalidad, como si de un juego se tratara. Segundos después de empezar a tocar su tambor, el jurado no daba crédito ante lo que estaba viendo. Mientras que Edurne reconocía boquiabierta que está flipando, Risto, Dani Martínez y Paz Padilla no podían hacer otra cosa más que reírse ante la situación.

"Tiene un talento innato"

Tras finalizar su actuación, el público se puso de pie y pidió el pase de oro para un niño que no solo emocionó a público y jurado, sino a su padre, quien no pudo contener las lágrimas. Después de enfrentarse a Risto Mejide, el pequeño reconoció que lleva tocando el tambor desde que apenas tenía un año. Gracias a ello, Hugo Molina ha desarrollado una pasión por la música que le ha permitido asombrar a todos los presentes.

Debido a ello, el jurado no pudo hacer otra cosa que elogiar la actuación del niño. "Ha seguido el ritmo religiosamente todo el rato y esto demuestra que el talento es innato. O se nace o no se nace para esto". Después de enfrentarse al jurado, y recibir el beneplácito de todos ellos para pasar a la siguiente ronda, el niño volvió a casa como si nada hubiera pasado, donde seguirá tocando el tambor por diversión.

Revive la actuación de Hugo Molina en directo