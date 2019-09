El partido de Errejón se inclina por concurrir al 10-N en la Comunidad de Madrid y en otros puntos de España

En 'Más Madrid' no solo es mayoritario el sector que aboga por presentarse a las próximas elecciones generales del 10-N, sino que también son mayoría en esa formación quienes valoran presentarse en otros puntos de España más allá de Madrid. La idea está ya firmemente asentada en el seno de la formación, según confirman a la SER fuentes de 'Más Madrid'. Se impone que la candidatura sea liderada por el propio Íñigo Errejón después de que la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se haya autodescartado. "Me descarto, me descarto, el resultado es que no", ha asegurado Carmena.

En cuanto al debate sobre si la candidatura debería presentarse solo por Madrid o si la fórmula podría replicarse en otros territorios, esta última hipótesis ha ganado adeptos en las últimas horas. El partido ha explorado ya la posibilidad de tratar de tejer alianzas estratégicas con otros actores políticos del país. Fuentes de Compromís aseguran a la SER que están dispuestos a estudiar una alianza y que no verían con malos ojos un "matrimonio sin papeles". Este jueves, Mónica Oltra ha dicho que no es nuevo crear nuevos partidos, pero sí alianzas entre los existentes. "Hay que ir a un escenario de alianzas, pero no más fuerzas políticas de las que ya están en el panorama", ha asegurado la líder de Compromís.

Desde Podemos, la portavoz parlamentaria ha asegurado que no tienen miedo a Errejón. "A mí que una formación política se presente a unas elecciones me parece lo más natural en democracia (...) En todo caso, creo que también sería un error por nuestra parte pensar en el hastío de la gente en términos electoralistas", ha dicho la líder de Podemos en TVE.

Texto elaborado con información de Mariela Rubio.