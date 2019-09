Dos barrios españoles, entre los 20 mejores elegidos por 'Time Out'

Viajar en la época de Internet hace que todo el mundo conozca de sobra los barrios más populares de cada lugar sin haber estado nunca allí. Pero ahora el visitante busca experiencias más auténtica, más reales y menos turísticas, que le hagan sentirse uno más en el país de destino. Por eso, la revista de viajes Time Out ha elaborado una lista con 50 barrios meticulosamente seleccionados: "Preguntamos a más de 27.000 habitantes de ciudades de todo el mundo sobre los mejores vecindarios, más sobrevalorados y menos valorados en su ciudad natal. Luego, armados con sus opiniones, acudimos a los expertos: editores de Time Out y escritores colaboradores que conocen la ciudad como nadie más, y les pedimos que señalaran el vecindario de su ciudad con el mayor revuelo al respecto en este momento. Queríamos saber: ¿se están abriendo nuevos lugares excelentes? ¿La mayoría de la gente todavía puede permitirse vivir allí? ¿Es un lugar donde los viajeros pueden descubrir lo mejor del arte, la cultura, la comida y la bebida prometedores de una ciudad? Y lo más importante: ¿se siente instintivamente como un barrio en auge?", explican antes de detallar la selección que cuenta con dos barrios españoles: el de Embajadores, en Madrid, y el de Poblenou, en Barcelona.

El Rastro de Madrid / GETTY IMAGES

De Embajadores destaca dos puntos clave: "la barriada multicultural de Lavapiés y El Rastro, el histórico mercadillo de la ciudad". La revista recomienda fijarse en los floristas de la Plaza Tirso de Molina, los murales del artista callejero Okuda, los restaurantes indios de la Calle de Lavapiés junto a restaurantes como el legendario Melo's y sus famosas zapatillas: "Dos rebanadas de pan, tan grandes como un patinete, llenas de montones de lacón de cerdo y queso de tetilla", aclara Time Out, que también recomienda visitar el Mercado de San Fernando los fines de semana y los montaditos de jamón ibérico de El Rincón de Manolo. También destaca la sala Equis y explica que, aunque sigue emitiendo películas, ya no son tan "picantes" como antaño. Para alojarse, el redactor de la revista en Madrid, Josep Lambies, aporta dos sugerencias: "Algunos albergues modernos como The Hat, que tiene uno de los mejores tejados de Madrid. Y, si buscas algo un poco más elegante, opta por Artrip, un hotel que irradia gusto artístico".

La publicación recuerda que Poblenou fue "el Manchester de Cataluña a principios del siglo XX" pero aclara que hoy nadie encontrará signos aquellas empresas textiles y de transporte que llenaban sus calles: "En su lugar, se encontrará con agencias de marketing digital, increíbles espacios de trabajo conjunto, lujosas cafeterías especializadas y galerías de arte, todo en enormes edificios industriales". Señala la carrer de Marià Aguiló como "el corazón residencial del vecindario" porque "los residentes no pueden caminar 50 metros a lo largo de aquí sin saludar amistosamente a conocidos". Además, la revista pone en valor que este "pueblo junto a la playa dentro de una ciudad" siga evitando la gentrificación: "Muchas tiendas todavía cierran los sábados por la tarde".

Para comer en este barrio de Barcelona, Time Out marca dos puntos: Els Tres Porquets, "un excelente restaurante catalán que sirve alta cocina de origen local" en La Rambla del Poblenou, y Balius, "que combina cócteles clásicos y el recetario español" como el Atascaburras. Para bajar la comida recomienda un paseo por la playa y reservar una clase de paddleboard en La Base Náutica. "Nunca volverás a pilates", bromea.

Edificios de oficinas en Poblenou / GETTY IMAGES

Para dormir en el barrio, el redactor de la revista en la ciudad Ricard Martín señala el Hostal Poblenou, "ubicado en un elegante edificio restaurado, con habitaciones amplias y luminosas y desayuno servido en una terraza llena de plantas".

El resto de la lista

La lista elaborada por Time Out recoge 50 propuestas por todo el mundo. Además de Embajadores, los diez primeros puestos están ocupados por el barrio de Arroios, en Lisboa; Shimokitazawa, en Tokio; Onikan, en Lagos; Wedding, en Berlín, Historic Filipinotown, en Los Ángeles, The Waterfront, en Hobart; Strasbourg-Saint-Denis, en París; Astoria, en Nueva York y Pilsen, en Chicago.

Poblenou ocupa el puesto número 20 de la lista en la que están incluidos otros barrios como Peckham, en Londres; Kypseli, en Atenas; Dogpatch, en San Francisco; Vesterbro, en Copenhague; Yppenplatz and Brunnenmarkt, en Viena; Oltrarno, en Florencia o Nové Město, en Praga. Consulta la lista completa aquí.