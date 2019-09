La tercera edición de la Laver Cup de tenis dio lugar a varios momentos de gran espectacularidad. La competición que enfrenta a Europa y el Team World presenta un formato brillante, con estrellas del máximo nivel y escenas que no se ven habitualmente sobre la pista.

Lo más destacado fue la figura de Rafa Nadal y Roger Federer como 'coaches' europeos junto al capitán europeo, Bjorn Borg. El español y el suizo lanzaron mensajes de ánimo a sus compañeros y fueron los auténticos líderes dentro y fuera de la pista.

Si el primer día fue Fabio Fognini el que recibió sus ánimos de forma más contundente, en el último las emociones se acentuaron con la lesión de Rafa Nadal que le impidió competir y que dio alas al equipo mundial.

Europa necesitaba ganar los dos últimos partidos sin fallo para ganar la Laver Cup. Primero fue Federer el que lo hizo ante John Isner. Pero faltaba todavía un triunfo... el de Zverev frente a Raonic en el partido definitivo.

Por ello, Nadal y Federer sacaron sus mejores armas. En uno de los pasillos, fueron acompañando al alemán y le dedicaron un discurso que ha levantado pasiones en las redes sociales.

"I want a 'let’s go' and a 'come on' for every fucking point you win. I don’t want to see any negative shit" ("quiero un 'vamos' por cada jodido punto que ganes; no quiero ver ninguna mierda negativa"), comenzó exclamando Federer, tras lo que Nadal añadió un "no matter what, no negative face" ("no importa lo que pase, ni una cara negativa").

El vídeo ha sido de lo más comentado del torneo, especialmente cuando Zverev acabó ganando a Raonic y dio el triunfo al equipo comandado por Nadal y Federer.