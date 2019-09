Cristiano Ronaldo no asiste a la ceremonia 'The Best'

Cristiano Ronaldo no ha asistido a la gala 'The Best' de la FIFA este lunes. El futbolista portugués estaba nominado en la categoría de mejor jugador y nominado a formar parte del once ideal de la FIFA.

El portugués sufre unas molestias musculares y se perderá el partido liguero de su equipo contra el Brescia.

La baja de CR7 se ha confirmado tras no entrar en la lista de convocados por el técnico Maurizio Sarri para el encuentro ante el Brescia, al sufrir "una leve fatiga en un aductor, lo que será controlado en las próximas horas según informa el club.

Previamente, Maurizio Sarri, en la rueda de prensa previa a la visita de este martes al recién ascendido Brescia, destacó que el portugués tiene unos pequeños problemas en los abductores.

Cristiano jugó los cinco partidos del Juventus en esta temporada, sin nunca ser sustituido, y lleva dos goles y una asistencia.