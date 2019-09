Quiebra de Thomas Cook: consejos e información para clientes y empleados

La página web de Thomas Cook amanece este lunes con un aviso: la agencia ha entrado en "liquidación obligatoria" y deja de operar "con efecto inmediato", por lo que "todos los vuelos y vacaciones futuras se han cancelado". A continuación, la empresa remite a la Autoridad de Aviación Civil (CAA), que proporcionará el soporte necesario a los clientes afectados, para que sepan cómo tramitar sus billetes de regreso y sus reclamaciones.

Se estima que hay alrededor 600.000 turistas afectados en todo el mundo, 150.000 de ellos, británicos. "Esta repatriación es enormemente compleja y estamos trabajando las 24 horas para apoyar a los pasajeros", señala la Autoridad de Aviación Civil, que se da de plazo hasta el 6 de octubre para proporcionar vuelos de regreso a todos los clientes. "Dependiendo de su ubicación, se llevará a cabo con vuelos operados por la CAA o en colaboración con otras aerolíneas", detallan.

El gobierno británico pide a todos aquellos turistas que tuvieran previsto viajar próximamente con Thomas Cook Airlines que no vayan al aeropuerto porque sus vuelos no estarán operativos y no podrán viajar.

Para clientes que ya están en el extranjero

En las próximas horas, la CAA irá informando de los horarios de los nuevos vuelos que sustituirán a los cancelados para todas aquellas personas que están actualmente en el extranjero. Esos vuelos de repatriación solo están disponibles para pasajeros que partieron de Reino Unido y solo durante dos semanas, hasta el domingo 6 de octubre.

La CAA informa de que "siempre que sea posible" esos vuelos se programarán "lo más cerca posible de su hora y fecha original". En los casos en los que se haya reservado un paquete turístico a través de Thomas Cook pero el vuelo sea con otra aerolínea, no habrá problema para viajar, sin embargo, otros servicios como el alojamiento y los traslados, sí se verán afectados. Para los clientes que estuvieran protegidos por ATOL y tengan problemas con sus reservas de hotel sí pueden reclamar en este teléfono. Además de los pasajeros que se quedan en tierra, hay 350.000 afectados indirectos más en 6.000 hoteles.

Por último hace una advertencia muy importante: "Si le hemos proporcionado un vuelo de repatriación y usted hace sus propias gestiones para regresar al Reino Unido sin autorización de la Autoridad de Aviación Civil, no podrá reclamar el coste de esas gestiones alternativas a menos que existan circunstancias excepcionales". Solo en un pequeño número de casos, es posible que se pida a los pasajeros que reserven sus propios vuelos de regreso en vuelos existentes con otras aerolíneas y reclamar despúes el dinero .

Para los clientes que todavía no han viajado

La única esperanza que les queda a los clientes de la agencia para poder viajar es que, a pesar de haber contratado un paquete vacacional con la empresa, el vuelo no fuera de Thomas Cook Airlines sino de otra aerolínea. Si es así, podrán viajar sin problema. Si no, no merece la pena que vayan al aeropuerto, de hecho, se pide expresamente que no lo hagan. No habrá nada que hacer. Su vuelo no saldrá ni pueden esperar que la Autoridad de Aviación Civil ponga a su disposición otro avión alternativo. Sólo si contaba con el seguro de ATOL o cualquier otro tipo de protección podrán reclamar el reembolso. Aquí se explica cómo saber si se contaba con el certificado ATOL.

Para los empleados

La quiebra de Thomas Cook deja también 21.000 puestos de trabajo en el aire. La compañía ha enviado una carta a sus empleados y el Servicio de Insolvencia pone a disposición de las personas despedidas la información pertinente para reclamar el dinero que les debe la empresa. Antes de nada, hay que cumplir dos requisitos: haber trabajado para estas empresas con un contrato y residir en Inglaterra, Escocia o Gales. Para los que viven en Irlanda del Norte remite a otra página. "Si vive fuera de Inglaterra, Escocia y Gales, y también pasó la mayor parte de su empleo fuera de Inglaterra, Escocia y Gales, deberá solicitar el plan de despido en esa jurisdicción", aclaran.

El tiempo de espera para recibir el dinero correspondiente por despido tiene una media de 14 días desde que se recibe la solicitud pero en este caso se está trabajando para que los afectados lo reciban lo antes posible. Aquí se detalla qué indemnización se recibe en cada caso.

El gobierno tiene la intención de convocar un grupo de trabajo intergubernamental para apoyar a los empleados y también supervisará el impacto en las empresas locales. Se priorizará y acelerará la investigación sobre las circunstancias que rodean la quiebra y la conducta de los responsables de la agencia.