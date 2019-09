Qué hacía Cristiano Ronaldo durante la gala de The Best

El delantero portugués de la Juventus de Turín Cristiano Ronaldo llamó la atención en la gala de The Best por su ausencia, dejando con sólo 10 jugadores el 11 ideal de la temporada y no acudiendo pese a ser candidato al premio al mejor futbolista del año.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo sí utilizó las redes sociales a la hora de la gala. En Instagram subió una fotografía en la que se le pudo ver leyendo en un sofá, con su hijo de fondo aparentemente haciendo los deberes. Evidentemente no se puede asegurar que la imagen fuese tomada en ese mismo momento, pero sí que se

El exmadridista acompañó su publicación con un breve texto. "La paciencia y la persistencia son dos características que diferencian al profesional del aficionado. Todo lo que es grande hoy ha comenzado pequeño. No puedes hacer todo, pero haz todo lo posible para que tus sueños se hagan realidad. Y tenga en cuenta que después de la noche siempre llega el amanecer", reflexionó.