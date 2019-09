Griezmann: "Sabía que me iba a costar, tampoco estoy muy mal"

Antoine Griezmann, goleador en el partido frente al Villarreal, habló tras el partido a pie de campo para analizar la victoria por 2-1 en el Camp Nou, y su momento futbolístico en el conjunto azulgrana.

Así habló el francés sobre su momento como azulgrana y su adaptación al juego culé: "Es otro fútbol, otra posición, sabía que me iba a costar. y que iba a mejorar cada partido Tampoco estoy muy mal. Tres goles... y puedo hacerlo mejor, y menos mal porque acabo de llegar”.

El ataque del Barça, muy criticado tras la ineficacia en Granada, hoy también se han fallado ocasiones: "No sé que me pasó, tuvimos ocasiones en las que fallé. Vamos a ir a más. podemos hacerlo mucho mejor. Hay que seguir trabajando, hay nuevos que recién llegamos" a lo que añadió más autocrítica "No estamos en nuestro mejor nivel".

Griezmann insistió en la paciencia que se debe tener con los "jugadores que llegamos" ya que "intentamos acoplarnos de la mejor forma".