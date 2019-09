La youtuber de 89 años que se desfoga en el GTA 5 para mantener su mente ágil

La japonesa Mori Hamako, popularmente conocida en Internet como la "abuela gamer", jugó por primera vez a un videojuego en 1981. A partir de entonces, Hamako desarrolló una pasión por los videojuegos que se mantiene hasta 2019, cuando reconoce que todavía sigue jugando un poco cada día para mantener su mente ágil.

En la actualidad tiene 89 años y se pasa horas y horas jugando a videojuegos como Days Gone o Grand Theft Auto 5. A pesar de que comenzó jugando a juegos relacionados con la Fórmula 1 e incluso títulos de la saga Zelda o Dragon Quest, la mujer se ha pasado a videojuegos de acción como Resident Evil, Battlefield o The Elder Scrolls V: Skyrim. De hecho, suele compartir estas partidas en su cuenta de YouTube, donde sus cerca de 30.000 seguidores disfrutan tanto de las partidas de la mujer como de sus consejos.

La anciana comparte sus partidas en YouTube

En una entrevista para el medio japonés Gamespark, la anciana explica que empezó a compartir sus partidas con la comunidad de YouTube porque pensó que sería "un desperdicio" disfrutar ella sola de las distintas historias: "A menudo veía gameplays de distintos jugadores en directo. Fue entonces cuando pensé que, si yo hacía lo mismo, podría compartir lo divertido que puede ser jugar a videojuegos con más personas".

Por esa misma razón, la anciana comenzó hace cuatro años a subir sus primeros vídeos a YouTube. Primero empezó compartiendo vídeos jugando al Skyrim, aunque ahora prefiere jugar a otros como Days Gone o GTA 5. De hecho, reconoce que espera con ansias el nuevo Grand Theft Auto y The Elder Scrolls VI: Dominion para poder compartirlo con sus 30.000 seguidores. También le gustaría jugar a videojuegos retro, aunque reconoce que no tiene tanto tiempo.

Su videojuego favorito

¿Y cuál es su videojuego favorito? La anciana lo tiene claro. A día de hoy, Mori Hamako reconoce que le apasiona el GTA 5: "Es un juego muy interesante y sorprendentemente fácil si tan solo estás buscando pasar un buen rato, por lo que muchas personas deberán poder disfrutarlo. Me gusta mucho su historia realista, por lo que suelo jugar a menudo".

Después de reconocer lo mucho que le apasiona jugar a videojuegos, la anciana reconoce que le viene genial para mantener la mente ágil: "Si te gusta la moda o practicar deportes, llegará un momento en el que no podrás continuar con esos pasatiempos. No obstante, podrás seguir jugando a videojuegos, lo que te permite mantener la mente ágil. Si juegas a videojuegos, es más fácil evitar la demencia".

Por esa misma razón, la anciana recomienda a todos los amantes de los videojuegos que sigan jugando hasta el final de sus días. Principalmente a historias dirigidas a un solo jugador a medida que se vayan haciendo ancianos, para evitar ser un lastre para el resto del equipo: "A medida que envejeces, recomiendo juegos de un jugador en lugar de multijugador".