El mítico 'GTA San Andreas', gratis por tiempo limitado: así puedes conseguirlo

Grand Theft Auto: San Andreas es, sin duda alguna, uno de los juegos más reconocibles de la popular saga de Rockstar Games. Un título, publicado en octubre de 2004, en el que acompañamos a Carl Johnson en su vuelta a su casa de Grove Street, donde tratará de restablecer su antigua banda tras cinco años en Liberty City.

Una historia, que se inspira en sucesos como la rivalidad entre las pandillas Bloods y Crips, la epidemia de crack, el escándalo Rampart y los disturbios que tuvieron lugar en Los Ángeles de 1992 que podrás volver a recordar. Todo ello gracias a Rockstar Games Launcher, una nueva plataforma, presentada por Rockstar Games, mediante la que podremos comprar, descargar y jugar a todos los videojuegos de la compañía lanzados en PC.

Cómo descargar GTA San Andreas gratis

Y todo ello de forma completamente gratuita. Para poder disfrutar una vez más de la historia de Carl Johnson, tan solo tenemos que descarganos este nuevo portal. Una plataforma, similar a otras como Steam, Origin o la reciente Epic Games Stores, en la que encontraremos múltiples juegos del catálogo de Rockstar, así como objetos para determinados juegos en forma de Tarjetas Tiburón.

Nada más descargar esta plataforma, y de crear nuestra cuenta en Rockstar, la plataforma nos permitirá descargarnos GTA: San Andreas de forma completamente gratuita. Todo ello con el objetivo de promocionar un nuevo servicio que, entre otras cosas, nos permite guardar cualquier contenido relativo a nuestros juegos en la nube y disfrutar de actualizaciones automáticas.

Más allá del Grand Theft Auto

Pero hay vida más allá de Grand Theft Auto. En esta plataforma también podrás encontrar otros juegos de la compañía como la saga Red Dead Redemption, L.A. Noire, Bully, Midnight Club o Max Payne. Pero no solo esos. También otros menos conocidos a nivel internacional como Beaterator, Manhunt, Agent, Table Tennis, The warriors o The Italian Job.

En definitiva, con Rockstar Games Launcher podrás acceder a una amplia lista de títulos en tu PC. Recuerda que la oferta del GTA San Andreas es de tiempo limitado, por lo que será mejor que te des prisa si quieres volver a disfrutar del juego de forma gratuita.