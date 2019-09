Álvaro Morata no tuvo una tarde sencilla en el partido que enfrentó este miércoles al Atlético de Madrid y al Mallorca en Son Moix. Ganaron los rojiblancos pero el delantero fue expulsado en la segunda mitad por una acción en la que perdió los nervios y se encaró con dos jugadores locales.

El conjunto de Diego Pablo Simeone se quedó con diez jugadores sobre el terreno de juego a falta de un cuarto de hora para el final pero pudo mantener su ventaja de dos goles lograda gracias a los tantos de Diego Costa y Joao Félix.

Después del partido, Morata se encaró con un aficionado en una escena que captó Pedro Fullana. "Yo no he hecho nada. No he hecho nada", dijo para tratar de explicar la acción. "Que te lo diga Salva Sevilla", señaló el delantero rojiblanco que por esta expulsión se pierde el derbi del próximo sábado en el Wanda Metropolitano ante el Real Madrid.

ÁLVARO MORATA sale de Son Moix y se encara ante un aficionado, lo capta la cámara de @PedroFullanaSER



"Que lo diga él si tiene cojones (en referencia a Xisco Campos y la expulsión), yo no hecho nada, no he hecho nada"