La tensión entre Álvaro Morata y Salva Sevilla se mantiene pese a las horas que han pasado desde el partido que enfrentó este miércoles a los jugadores del Atlético de Madrid y el Mallorca en Son Moix. El delantero rojiblanco ha querido mostrar abiertamente su molestar con dos mensajes que ha publicado en las redes sociales.

"Fui a saludarte antes del partido por tu trayectoria. No hace justicia a la simulación que hiciste... Eso sí que se ve en el vídeo. Desde que pisé el césped solo tú y o sabemos lo que me dijiste", señala en un primer mensaje. Ese tuit parecía una respuesta a otro de Salva Sevilla en el que reconocía que le había llamado a Morata "hijo de papá" pero aseguraba que no se había metido ni con su mujer ni sus hijos.

Para zanjar el tema de una vez.. pic.twitter.com/n6O6V2qXY8 — Salva Sevilla (@SalvaSevilla14) September 26, 2019

"Efectivamente, las cosas que se hablan en el campo se quedan en el campo. Por eso no diré ni una palabra de lo que ahí me dijiste. Suerte en el futuro", señala Morata en su segundo mensaje lanzado en Twitter a raíz de esta polémica.