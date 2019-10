Telecinco nos da la clave de su éxito: "Hay un pacto entre la cadena y el público"

La semana pasada, El País escribía sobre los millones de personas que todavía siguen viendo la tele: "La respuesta más común es que la televisión generalista ha comenzado este mes otra temporada más de decadencia, pérdida de espectadores y rumbo a la obsolescencia, atada por conceptos arcaicos como prime time en un mundo en que cada espectador se hace su propio horario de máxima audiencia", afirmaba antes de aportar los siguientes datos que corroboran el buen hacer de la televisión en abierto a día de hoy: "La vieron 29,5 millones de personas a diario a lo largo del mes. Más de 42 millones de españoles tuvieron al menos un contacto esporádico: el 94% de la población".

Dicen que la televisión en abierto está en crisis, pero lo cierto es que Telecinco, sin ir más lejos, está viviendo uno de sus mejores momentos. Tanto es así que la cadena se ha alzado como líder absoluto del último mes con un 15% de cuota de pantalla, su mejor septiembre de los últimos 10 años. Sobre esto le hemos preguntado en la Cadena SER a Manuel Villanueva, director de Contenidos de Mediaset España.

"Esto de que la televisión lineal está en crisis no me parece acertado. En efecto, se está viviendo una fragmentación de la audiencia, que es normal y natural por la gran oferta que hay, pero la televisión lineal goza de una salud verdaderamente envidiable y una gran robustez", afirma. "Todavía estamos en consumos que rozan las cuatro horas por persona al día. También es verdad que, dentro de ese consumo, el de Telecinco ha subido. Creo que la televisión lineal, cuando se comporta verdaderamente como una televisión lineal y es fiel a su ADN, tiene mucha vida".

De esto último, Villanueva añade: "La ventaja de Telecinco es que tiene un pacto muy claro con el público. Hay muy pocos espectadores que no saben lo que se van a encontrar cuando se asoman al mando a distancia y pulsan Telecinco. Hay una relación muy transparente y cercana entre el público y Telecinco, parece casi un pacto no escrito".

El duelo entre 'Got Talent' y 'La Voz Kids'

También se ha pronunciado sobre la buena recepción que están teniendo las nuevas ediciones de 'Got Talent España' y 'GH VIP' y la segunda vida de 'La Voz Kids', que se emite ahora en Antena 3 después de no llegar a un acuerdo con Talpa Media [productora] sobre los derechos del formato. "Esta ventaja tan inusual de temporada, que no conseguíamos desde hacía doce años, está fundamentalmente abanderada por 'GH VIP' y 'Got Talent', que han tenido una salida verdaderamente espectacular. Sobre todo porque compiten con 'La Voz Kids', que es un grandísimo formato de televisión y ha tenido también el peor arranque de su historia".

¿Cómo se gestó el fichaje de Isabel Pantoja?

Una de las noticias televisivas más destacadas de este 2019 ha sido el fichaje de Isabel Pantoja por Mediaset. Este contrato en exclusiva se hizo efectivo con su participación en 'Supervivientes 2019' y seguirá próximamente con 'Idol Kids', el nuevo formato musical de la cadena principal del grupo. Pero, ¿cómo se gestó la incorporación de la folklórica?

"Se gestó como se gestan las cosas, con mucha discreción, con mucha constancia y poniendo encima de la mesa aquello en lo que creemos que Isabel puede darnos un gran rendimiento. Es una gran artista y fuimos hablándolo hasta que verdaderamente surgió la oportunidad", explica el directivo. "Hemos tenido una relación de amor-odio, pero la vida es así. Hay un verso maravilloso de Vinícius de Moraes que me parece muy definitorio: 'La vida es el arte del encuentro aunque haya tanto desencuentro por la vida'. No solo con Isabel Pantoja, con muchos artistas y actores tienes encuentros y desencuentros y la vida te va colocando en diferentes escenarios".

La drástica situación de la ficción en la TV lineal

Para Mediaset, la televisión en abierto goza de una salud de hierro. Sin embargo, el representante del grupo capitaneado por Paolo Vasile reconoce que la ficción española no está atravesando su mejor momento en el lineal. "Es un mal generalizado que afecta a toda la ficción. Casi todos los estrenos de ficción salen con una audiencia notable y luego, poco a poco, empieza una deriva. Creo que en la ficción hay que hacer una reflexión muy profunda sobre el mercado, sobre la producción, sobre la programación y sobre el hábito que los nuevos operadores han generado a la hora de ver series".

A la pregunta de si puede ser esta la última temporada de la ficción en prime time, tal y como la conocemos, responde lo siguiente: "Una televisión generalista necesita de unos pilares básicos para la construcción de su programación: la actualidad-información, el entretenimiento y la ficción, que es una manera de contar historias, ya sea en cine o en series. Pero ojo, este año en España se van a producir 62 series de televisión. Ahí lo dejo".