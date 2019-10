José Mourinho y el jeque del Almería se conocen en Arabia Saudí

José Mourinho ha sido la última de las figuras en conocer personalmente a Turki Al-Sheikh, el jeque y propietario de la UD Almería. El técnico portugués, uno de los más laureados del fútbol europeo, visitó en Riad (Arabia Saudí) la casa del máximo mandatario del conjunto almeriense.

Turki Al-Sheikh publicó un vídeo en sus redes sociales en el que se encontraba acompañado por Mourinho, al que calificó como 'The Special One', el sobrenombre por el que muchos se refieren al entrenador portugués, campeón de dos Champions League y extécnico de Real Madrid o Manchester United.

الهلال فايز وموسم الرياض مولع والحياة حلوه الحمدالله الله لا يغير علينا 🔥🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/onVu1kRdwV — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 1, 2019

Mourinho, además, mandó un caluroso mensaje a los aficionados del Almería y a su entrenador, su compatriota Pedro Emanuel. “Aquí en esta casa soy 'The Special Two', 'The Special One' aquí es Pedro", reconoció el exitoso entrenador luso.

"Emanuel tiene todo mi apoyo. No he hablado mucho con él, pero es una persona fantástica. Y creo que junto a él vas a hacer realidad los sueños del Almería”, concluyó Mourinho con un afectuoso saludo al jeque.