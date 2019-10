Robert Moreno: "Tenemos que acabar de hablar esta semana de Ansu Fati"

El seleccionador español Robert Moreno ha hablado en la previa del encuentro entre el Fútbol Club Barcelona y el Inter de Milan, y en dicha comparecencia en Movistar Fútbol ha hablado de Ansu Fati.

El pasado domingo 'Carrusel Confidential' adelantaba que el joven futbolista del Fútbol Club Barcelona estaba en la prelista de la selección absoluta para los encuentros ante Suecia y Noruega de la fase de clasificación de la Eurocopa 2020.

"Ahora mismo no tenemos ningún plan con Ansu Fati porque está lesionado, eso marca lo que se va a poder hacer. Es algo que tenemos que acabar de hablar esta semana, no sólo yo, si no con la dirección deportiva, con Molina. Creo que hay que ser muy cuidadosos en el trato que hagamos de Ansu Fati, es un chaval muy joven que está haciendo algo excepcional, no es normal jugar con esad edad en el Barça y hacerlo bien y vamos a tratar de colaborar y ayudar en su crecimiento porque es algo que nos interesa a todos", comentó sobre el joven futbolista del Barcelona.