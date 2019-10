Una española entre los galardonados en el World Press Photo 2019

Llega a Madrid la fotografía ganadora del World Press Photo, una obra del fotoperiodista estadounidense John Moore -de la agencia Getty Images-. Su título es 'Niña llorando en la frontera', una pequeña está llorando mientras la policía en la frontera entre México y EEUU registra a su madre. Es la historia de los miles de migrantes que viajan a EEUU para pedir asilo. Una imagen captada justo en el momento en el que Donald Trump anunció su política de tolerancia cero, amenazando con procesar penalmente a quien se acercara a la frontera e incluso separar a los niños de sus padres.

Imagen ganadora del World Press Photo 2019 / John Moore

La reportera francoespañola, Catalina Chico, ha recibido el segundo premio de la edición de este año por una serie de fotografías sobre la maternidad en las ex guerrilleras de las FARC. "Mi proyecto es sobre los bebés que nacen y las madres que renacen". Ha viajado en tres ocasiones a Colombia para plasmar en imágenes cómo ha cambiado el rol de las mujeres guerrilleras tras la firma del acuerdo de paz en 2016. "Ellas tuvieron que renunciar a ser madres durante décadas. Muchas, al final, se quedaban embarazadas y tenían que abortar o abandonar a sus bebés", explica Catalina. "He creado un vínculo con muchas de esas mujeres y me gustaría volver para seguir contando el futuro que les espera, que es bastante incierto".

La edición del 2019, que es la número 62 del certamen, se compone de 140 fotografías que han sido elegidas entre las más de 78.000 que se han presentado al concurso. La exposición se puede ver desde este jueves en la sede del Colegio de Aruitectos de Madrid. Entre otras imágenes, encontramos fotografías del conflicto de Yemen, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi o la crisis del ébola. Fotografías que buscan el impacto social a la vez que nos recuerdan las historias que fueron noticia el año pasado.