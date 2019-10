La madre de las dos niñas asesinadas por su padre hace un año denuncia al Estado por desprotección

La madre de las dos niñas a las que su padre asesinó hace justo un año en Castellón y su familia ponen en marcha el proceso para denunciar al Estado por los fallos en la protección de las niñas de 3 y 6 años. Concretamente, han presentado ya sendos escritos ante los ministerios de Justicia e Interior con la reclamación de responsabilidad patrimonial. Han presentado grabaciones y fotos en las que el padre de las niñas lanzaba todo tipo de amenazas de muerte y, pese a eso, no las alejaron de su padre.

El desgarrador testimonio de la madre

En un testimonio desgarrador, Itziar relata en la SER que siente que "no se protegió correctamente a Nerea y Martina". "No se ha hecho nada por evitarlo, y ahora lo lamentamos. Es mucho más costoso el daño que se ha producido por el asesinato de Nerea y Martina que su prevención. Es algo que no superaremos nunca, ni nosotros, su familia, ni sus compañeros y profesores, ni sus vecinos, ni compañeros de baile, de natación... ".

Sólo hay un antecedente con respecto a éste tema; el Supremo condenó al Estado a pagar 600.000 euros a Ángela González Carreño después de que su exmarido matara a su hija. En el caso de Castellón además España ya había firmado el Convenio de Estambul que obliga a los Estados a proteger a los niños. Este caso obligó a Interior a cambiar el protocolo de valoración de los niños y las madres. La madre está muy hundida porque ella pidió la orden de protección para sus hijas pero la jueza se la denegó con el argumento de que no tendría tanto miedo cuando seguía viviendo cerca de su expareja. Itziar explica que no quiso mudarse para no sacar a las niñas de su entorno.

El abogado de Itziar ha asegurado en Hoy por Hoy que "ha habido un fallo sistémico del Ministerio del Interior y del de Justicia", por eso piden que "reconozcan su responsabilidad" en el asesinato de las dos niñas.