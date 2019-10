Ecologistas alertan de la muerte de cuatro linces por cazadores en Castilla La-Mancha

La asociación conservacionista Ecologistas en Acción (EA) ha alertado este jueves de la muerte, por actividades relacionadas con la caza, de cuatro linces ibéricos en fincas y cotos de la zona de los Montes de Toledo en lo que va de 2019, los dos últimos el pasado mes de septiembre.

En un comunicado de prensa, EA ha asegurado que 2019 "está siendo un año trágico para los linces ibéricos en Castilla-La Mancha", especialmente en la provincia de Toledo, ya que en los últimos meses se ha certificado la muerte de cuatro ejemplares del programa de reintroducción puesto en marcha por el proyecto Life+Iberlince en la comarca de los Montes de Toledo y del que ahora se hace cargo la Junta de Comunidades. Según la asociación ecologista, los casos verificados corresponden a una muerte en un lazo, otra en un cepo y dos por disparos con escopetas de caza.

Dos de estas muertes se produjeron el pasado mes de septiembre, ha precisado Ecologistas en Acción, que ha añadido que "desde que se tienen estadísticas de mortalidad de lince ibérico en este siglo no se había producido una cifra tan alta de muertes debidas a la caza ilegal de linces en una zona tan concreta y en un espacio de tiempo tan corto".

En todos los casos las muertes de linces han tenido lugar por el empleo de medios de caza, bien sea durante el desarrollo de actividades cinegéticas permitidas o por el empleo de métodos de control de predadores, ha señalado el grupo conservacionista.

Y ha considerado que las distintas circunstancias en las que se han producido los incidentes "hace aún más preocupante la situación, pues las muertes se han producido en distintas fincas y cotos de caza de los Montes de Toledo, en áreas en teoría sujetas a mayor vigilancia por ser objeto del desarrollo del programa de reintroducción y recuperación de esta especie en peligro de extinción".

En este sentido, EA ha advertido que "todo apunta a que, lejos de lo que se suponía, el lince ibérico no está efectivamente protegido, sobre todo frente a las prácticas cinegéticas, legales o no, y que no solo se están dando en Castilla-La Mancha, sino también en Extremadura o Andalucía".

Ante la gravedad de los hechos, Ecologistas en Acción ha remitido un escrito al consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, en el que le ha solicitado "transparencia en la información sobre la especie", así como los detalles de los expedientes informativos y sancionadores abiertos por estos u otros casos de mortalidad directa de linces que se hayan producido en este año.

Asimismo, los ecologistas han pedido que, ante el inminente inicio de la temporada de caza, se cierren cautelarmente los cotos donde han aparecido los linces muertos hasta que se aclaren los hechos y se recupere la zona del daño causado.

Ecologistas en Acción ha mostrado su preocupación por el hecho de que estos casos no se hayan hecho públicos hasta ahora y ha avanzado que pedirá una explicación al respecto, ya que, según ha apuntado "hasta hace no mucho el proyecto Iberlince y las entidades que participan de él eran muy diligentes a la hora de informar de estas situaciones".