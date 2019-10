El experimento de Pablo Motos con Carmen Maura: "Esto roza lo desagradable"

Carmen Maura visitó este miércoles 'El Hormiguero' para promocionar su próxima película. Además de hablar del filme, la actriz tocó durante su entrevista temas tan interesantes como la muerte o el rencor. Sin embargo, lo que llamó especialmente la atención de los espectadores fue lo que ocurrió justo al final del programa. Y es que a 2 minutos de terminar la emisión, Pablo Motos quiso hacer un experimento con su invitada.

"He leído que te gusta mucho la soledad, entonces vamos a hacer un experimento. El público se va a ir, los cámaras se van a ir, yo me voy a ir...", le explicó el presentador. "Es una broma, ¿no? No tiene ninguna gracia", le interrumpió Maura.

A continuación, Motos dio la orden y todos los presentes en el plató fueron saliendo uno a uno, dejando completamente sola a Carmen Maura.

"Que se va todo el mundo de verdad", comentó, visiblemente desubicada. "¿Habéis dejado las cámaras encendida? Si es verdad esto me están entrando angustia y ganas de llorar. A mi gusta estar sola en mi casa o en mi campo, pero aquí roza lo desagradable".