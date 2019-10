Nuevo leopardo camuflado en la naturaleza: ¿eres capaz de dar con él?

Si eres de esas personas a las que les gustan los retos difíciles, y te encanta eso de encontrar leopardos camuflados en la naturaleza, tenemos un nuevo desafío para ti. Apenas unos días después de que la joven Bella Lack compartiera una imagen en su cuenta de Twitter en la que podíamos ver a un leopardo oculto tras un paraje pedregoso, el parque nacional Tierra del Leopardo responde con una nueva fotografía.

Después de destacar la habilidad de los leopardos para camuflarse, los responsables del parque situado en la ciudad rusa de Vladivostok han compartido una nueva imagen en la que tendremos que afinar nuestra vista para dar con el leopardo. De hecho, incluso cuando el parque nacional revela su posición, es difícil de encontrar. Y tú, ¿has dado ya con él?

Los leopardos invisibles de Rusia



Tras el aumento de las fotografías de leopardos ocultos en distintos parajes, los responsables del parque han decidido hacer lo propio "para demostrar que los leopardos del extremo oriental son tan hábiles a la hora de camuflarse como sus parientes". De hecho, la publicación les denomina leopardos "invisibles", por lo difíciles que son de identificar.

No obstante, y con el objetivo de compartir con sus usuarios la verdadera belleza de este animal, desde el parque nacional también han compartido una segunda fotografía en la que podemos ver a un joven ejemplar de leopardo que habita en este parque nacional: "Aquí podemos ver al joven Leo durante uno de los amaneceres en nuestro parque".

¿Has podido dar con él?

Si todavía no has dado con él, te ofrecemos una pista. Céntrate en la parte derecha de la imagen. Concretamente detrás de los árboles que aparecen en el primer plano. ¿Lo ves? De no ser así, probablemente no seas el único puesto que es bastante complicado de indentificar. A continuación, te mostramos la solución a este enigma que triunfa en Internet.

Probablemente sea uno de los leopardos que mejor recurre al camuflaje para ocultarse en su entorno. Pero no el único. Si buscas más retos, enfréntante al leopardo que fue cazado trepando por un árbol, el ejemplar del leopardo de las nieves escondido tras las rocas o el compartido recientemente por la joven Bella Lack.