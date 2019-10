La accesibilidad, el gran reto de la cultura en España

Son datos que se desprenden de la encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019 que el ministerio de Cultura publica cada cuatro años. Representan el 1 por ciento de la población en España. La accesibilidad es uno de los retos del futuro para las instituciones culturales; Se refleja un notable incremento en el consumo de productos culturales (en todas sus formas) pero señala las razones por las que medio millón de personas no pueden acceder a ellos. "La mayoría de quienes han participado en la encuesta se quedan en la rampa o en como superar la escalera, pero hay mucho más. No podemos permitirnos que alguien no pueda acceder a la cultura por falta de medios, por eso es necesario poner todos los necesarios para que puedan acceder", explicó este lunes el ministro de Cultura, José Guirao.

Personas con capacidades visuales reducidas; con problemas de audición que no pueden ir a conciertos porque existen interferencias entre los aparatos electrónicos y sus audífonos. Carencias que impiden que puedan disfrutar del teatro o de la música en directo. Una llamada de atención que requiere de un mayor esfuerzo por parte de los gestores. "Hay que redoblar esfuerzos y avanzar en la accesibilidad universal como reto del futuro".

El estudio resalta, además, la brecha que existe en el consumo cultural entre quienes tienen discapacidad y quienes no. La población general que acude a museos o galerías de arte es del 46,7 por ciento mientras que entre las personas con una discapacidad grave es sólo del 19,7 por ciento. Esta diferencia es constante en todas las áreas salvo en una: el 90 por ciento de la población ha visto la tele en las últimas 4 semanas. En el caso de aquellos que tienen limitaciones el consumo en este caso aumenta más de 4 puntos.