Errejón sigue sin tener los avales para presentarse por Barcelona

A poco más de 24 horas de que termine el plazo el equipo de Errejón sigue intentando conseguir los 5.000 avales que necesita para ratificar sus candidaturas en Barcelona y Baleares, donde no se presenta en coalición con Equo. El plazo termina a las 23.59 de mañana lunes. A esta hora no consta que los hayan conseguido, a pesar de que llevan varios días trabajando a contra reloj, recogiendo incluso firmas en la calle. Públicamente no manifiestan preocupación pero Barcelona no es una provincia cualquiera, no conseguir los avales supondría renunciar a competir en la segunda provincia donde más votos se reparten y complicaría su objetivo de lograr un grupo parlamentario propio en el Congreso.

Las bases del partido llevan votando durante todo el domingo el resto de listas donde concurrre Más País el próximo 10 de noviembre. No había candidaturas alternativas así que el proceso está siendo una mera ratificación de la propuesta de la dirección. A mediodía habían votado 3.000 personas, el 15% del censo de la organización.

A la espera de saber qué ocurre con Barcelona y Baleares, MásPaís se presentará en 16 provincias: Madrid, A Coruña, Asturias, Bizkaia, Cádiz, Granada, Las Palmas, Málaga, Murcia, Pontevedra, Sevilla y Tenerife; además de las las tres provincias valencianas, donde concurren con Compromís, y Zaragoza, en coalición con la Chunta Aragonesista.

La mayoría de los cabeza de lista de Más País son ex dirigentes de Podemos, como Carolina Bescansa, una de las fundadoras del partido de Iglesias, que será cabeza de lista por A Coruña; o Segundo González, que fue el responsable de las finanzas de la primera etapa de Podeos y ahora será número 1 de Más País por Asturias.

Según la propuesta que se ha votado a través de la web, la formación de Errejón también presentará candidatura al Senado por A Coruña, Granada, Las Palmas, Murcia y Tenerie.