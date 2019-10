Lodi: "La primera semana fue bastante complicada, le decía a mi novia: 'Rafaela, vámonos, no aguanto más'"

Renan Lodi, lateral izquierdo del Atlético de Madrid, se ha sincerado sobre su llegada al club rojiblanco. El jugador brasileño, que ha sido convocado por su selección, ha desvelado cómo fue incorporación bajo las órdenes del Cholo Simeone y cuál ha sido su momento más difícil en el club colchonero.

"Después de un entrenamiento Simeone me preguntó cómo me sentía. Le dije que estaba triste porque mi sueño era ir a la selección brasileña. Entonces él me dijo que trabajaríamos para ir con la principal. Era la segunda vez que no podía ir con la selección y fue al inicio de mi adaptación a Madrid", comentó en una entrevista para Globo Esporte.

"Se juntó todo: la nostalgia de mi familia, de mis amigos... Estábamos viviendo solo mi novia y yo aquí y hay días que es difícil. Yo tengo 21 años y mi novia tiene 20. Hay veces que sentimos esas cosas. Abrí mi corazón a Simeone: le dije todo lo que estaba sintiendo y que quería ir de cualquier forma. No me dejaron, pero yo lo entendí y continué trabajando. Y gracias a Dios ha llegado esta oportunidad ahora", añadió.

Respecto a los aspectos positivos de su llegada, el jugador de 21 años habló sobre el grupo. "Dentro del campo lo que más me impresionó fue cómo el grupo me recibió. Yo pensaba que por llegar de Brasil me iba a quedar un poco apartado. Te encuentras con jugadores con los que jugabas en los videojuegos, pero todos me acogieron muy bien", explicó.

"Hablaba con mi representante y le decía que estaba llegando, que iba a trabajar. Quién sabe si después de un año, aprendiendo el idioma, viendo lo que le gusta al entrenador y lo que no le gusta, para el segundo año podría empezar a jugar. Y fue todo al contrario. Empecé jugando. Son 9, 10, 11 partidos seguidos... cambió completamente mi cabeza. Todo ha sido muy rápido y ahora llega la selección también. Estoy pasando por el mejor momento de mi vida".

Lodi, tras la expulsión en Getafe: "No aguanto más"

El jugador brasileño vivió su primera expulsión como jugador rojiblanco por dos acciones que sucedieron en apenas un minuto. Primero, tuvo un agarrón con Arambarri. Después, vio una segunda amarilla por una falta sobre Damián Suárez.

"Hubo una falta en la que hice falta y vi la amarilla. Pasaron unos minutos y hubo una disputa aérea. Mi mano toca en la cara del jugador pero todo el mundo vio que no era para para ser expulsado. Como habían expulsado a un jugador del Getafe, dijeron que era para compensar", explicó.

"Nadie lo entendió en el estadio y en el vestuario tampoco. Pero todo eso ya pasó. Fue difícil. Esa primera semana fue bastante complicada. Le decía a mi novia: "Rafaela, vámonos a Brasil, no aguanto más. Vámonos a casa", añadió.

Mensajes de apoyo con Filipe Luis

También explicó que, a su llegada, se intercambió un par de mensajes con Filipe Luis, excolchonero que actualmente juega en el Flamengo. "Yo no quería que se fuera porque sería muy importante para mí, para ayudarme en esos seis años de contrato. Él sabe muy bien cómo funciona todo y cómo es el entrenador... Le mandé un mensaje por Instagram después de firmar con el Flamengo. Le dije que tenía un cariño muy grande por él porque es uno de mis ídolos".

"Filipe me dijo que trabajara, que voy a ser 'top', uno de los tres mejores en mi posición, dijo que iba a llegar a la selección en breve. Y sucedió. Solo quería que él estuviese también, pero está muy bien en el Flamengo. Qué Dios lo bendiga allí", concluyó.