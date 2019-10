La Policía identifica a 28 menores y 184 indocumentados en casas de juego

La Policía Nacional ha identificado a 28 menores y 184 mayores indocumentados en las más de 1.800 visitas que se han llevado a cabo entre el pasado 26 y 27 de septiembre en todo el territorio nacional, a excepción del País Vasco, ante la alarma social de la expansión de este tipo de salones de juego y casas de apuestas.

La operativa de los agentes abarca casi la mitad de los establecimientos que hay en toda España, unos 3.000, cuya expansión se ha disparado en los últimos años, especialmente en comunidades como Madrid. Javier Molineda, responsable del Servicio de Control de Juegos de Azar y Apuestas de la Policía, asegura que es la primera vez que se lleva a cabo una operativa de estas características, en la que se han visitado dos terceras partes de todos los salones de juego.

El operativo se puso en marcha después de que recibieran informaciones del escaso control en el acceso a estos establecimientos. Según Molineda, la cifra no es alarmante ni "desorbitada", pero si señala una tendencia preocupante, sobre todo en el número de indocumentados. Aunque los agentes no han llevado a cabo inspecciones, sino visitas, los salones de juego donde se han detectado menores serán sancionados.

Los parámetros de la normativa sobre el juego, regulada por las comunidades autónomas, establecen que los menores no pueden participar ni en el juego ni en las apuestas. En el dispositivo, bajo el nombre Two days of action, han participado agentes del Servicio de Control de Juegos de Azar, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta perteneciente a la Comisaría General de la Policía Judicial.