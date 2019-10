China anuncia que no retransmitirá los partidos de pretemporada de la NBA

La televisión estatal china, CCTV, ha anunciado que dejará de emitir los partidos de pretemporada de la NBA. Esto supone un paso más en el enfrentamiento que mantiene con Estados Unidos después de que el director general de Houston Rockets mostrase su apoyo a los manifestantes de Hong Kong a través de Twitter.

CCTV y Tencent, un importante socio de ESPN y la NBA en China con un acuerdo de retransmisión de 1.500 millones de dólares (unos 1.366 millones de euros) en los próximos 5 años, ya anunciaron que no transmitirían partidos de los Rockets. No obstante, este martes CCTV anunció que no retransmitirá ninguno de los partidos de los equipos de la NBA que esta semana están en China realizando la pretemporada.

El pasado viernes, Morey publicó en su cuenta personal de la red social Twitter un mensaje (ya borrado) en el que se leía: "Lucha por la libertad. Apoya a Hong Kong", en referencia a las manifestaciones prodemocráticas que desde hace cuatro meses se suceden en la ciudad semiautónoma y de las que solo la violencia de algunos manifestantes radicales llega a la censurada prensa china.

Las reacciones no se hicieron esperar, en primer lugar desde el propio Twitter -vetado en China, pero que el país asiático utiliza con fines propagandísticos de cara al exterior-: en cuestión de horas, miles de mensajes se dirigieron a la cuenta de Morey con las letras "NMSL", abreviatura en chino de "tu madre ha muerto".