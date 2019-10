Un robot policía ignora a una mujer en peligro, le pide que se aparte, y se pone a cantar

Los robots son cada vez más ágiles e inteligentes. Tanto es así que algunos de ellos ya han tomado las calles con el objetivo de facilitar el día a día de la sociedad. Desde el robot humanoide de Boston Dynamics, que ya es capaz de hacer parkour de forma completamente autónoma, hasta otros como el robot con alma de mozo de almacén o el robot ecologista.

Todo ello para prepararnos ante un futuro en el que humanos y máquinas conviviremos a la hora de realizar distintas tareas. Uno de ellos será el robot HP RoboCop, quien fue presentado hace ya varios meses en California (Estados Unidos) como la solución a los altercados que tengan lugar en los centros comerciales del futuro.

HP Robocop, el policía de los 70.000 dólares al año

Tal y como explicaban los creadores de este robot durante su presentación, que tuvo lugar el pasado mes de junio, el HP RoboCop es capaz de ponerse en contacto de inmediato con la central para avisar sobre cualquier incidencia. De esta manera, cada vez que alguien esté en peligro, tan solo tiene que pulsar sobre el botón incorporado en el robot policía y esperar a que este se ponga en contacto con los agentes.

Sin embargo, todavía le faltan muchos aspectos por pulir. Según ha dado a conocer una mujer llamada Cogo Guebara en declaraciones a NBC News, el robot no solo fue incapaz de resolver un conflicto que se produjo en el centro comercial Salt Lake Park, sino que la ignoró para ponerse a cantar una canción para que el resto de usuarios mantuvieran el centro limpio.

La policía tuvo que acudir hasta el centro comercial para detener la pelea

Los hechos tuvieron lugar este fin de semana en el aparcamiento del centro comercial, donde se produjo una pelea. Después de que Guebara pulsara el botón de emergencia en múltiples ocasiones, el robot le pidió a la protagonista de la historia que se apartara de su camino. A continuación, el robot retomó su rumbo y se detuvo posteriormente para recordar al resto de visitantes del centro que deben mantener limpias las instalaciones.

Por suerte, alguien pudo llamar al 911, por lo que la policía acudió hasta el centro comercial para detener la pelea. Según recoge el medio estadounidense, la pelea se resolvió con una mujer hospitalizada por un corte en la mano. Tras este suceso, la policía local ha aclarado que los robots todavía se encuentran en fase de prueba, por lo que el botón de emergencias todavía no funciona correctamente: "No estamos destacando esta característica del robot porque todavía quedan varios aspectos por pulir". Por lo tanto, el robot, que le cuesta unos 70.000 dólares al año al cuerpo de policía, todavía no es capaz de resolver este tipo de problemas.