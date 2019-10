Surrealista lo ocurrido este miércoles en 'Mujeres y hombres y viceversa'. Toñi Moreno ha arrancado el programa llorando desconsoladamente, incapaz de pronunciar palabra. ¿El motivo? Había leído en las redes sociales que María Teresa Campos había fallecido.

"Perdonadme un segundo", ha dicho entre lágrimas. "Tengo que pedir disculpas por como he empezado el programa, pero hace 30 segundos he leído una información que no está contrastada. Es sobre Teresa Campos y espero que no sea verdad. Es muy difícil esto…".

A continuación, Toñi ha pedido a Nagore Robles, colaboradora del 'dating show', que cogiera las riendas de 'MYHYV' durante unos minutos mientras ella averiguaba lo que había pasado realmente: "Nagore, empieza tú el programa. Voy a ver si esto es verdad o no. Tengo que pedir perdón porque esto no os lo merecéis en casa, pero esto es en directo y me habéis pillado así".

Minutos después, la presentadora ha vuelto a entrar en plató más tranquila y hablando por teléfono con la mismísima María Teresa Campos, que evidentemente ha desmentido la noticia diciendo lo siguiente: "No estoy muerta, estoy viva, pero me van a matar a disgustos".

Pincha AQUÍ para ver el momento en vídeo.