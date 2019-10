Odegaard: "En el Madrid tuve muchas críticas, tal vez demasiado negativas"

Martin Odegaard se enfrenta esta noche a España. El internacional noruego, cedido en la Real Sociedad, ha afirmado antes del encuentro contra La Roja que en el Real Madrid "tuvo muchas críticas negativas, tal vez demasiado negativas".

Sobre las críticas recibidas, Odegaard explicó que "está bien oírlas, estoy acostumbrado desde cuando empecé a jugar, en Noruega, con 15 años". "Recibía mucha atención, demasiada, y en el Madrid tuve muchas críticas negativas, tal vez demasiado negativas. Era todo blanco o negro. Y en este momento es lo mismo", explica en una entrevista al Diario AS.

No obstante, considera que se encuentra en "un buen momento". "Siento que estoy en buen momento. A veces con el balón no tienes buena sensación, no giras bien porque te sientes un poco inseguro. Y luego hay partidos en los que tienes el balón y sabes que cuando te gires estarás solo y vendrá la jugada", explicó.

Una de sus jugadas más comentadas durante su andadura en Liga fue una asistencia a Portu durante el partido contra el Alavés. "Fue muy rápido, es difícil de describir, en cuestión de segundos ves el espacio, el movimiento, y realizas la acción. Tienes que ver las cosas así de rápido, me ayudó que la carrera de Portu fuera muy buena. Tal vez sea mi mejor asistencia. Por supuesto que te das cuenta y me hace feliz, claro", dijo.

Respecto a su relación con Solari, su técnico en el Castilla, el noruego dijo "tuvieron muy buena relación". "Siempre me decía que tenía que hacerme cargo de mis responsabilidades, me ayudó muchísimo. Fue mi mejor momento en el Castilla, empecé a marcar más goles. Tuvimos buena conexión. Me alegra sentir que está contento de que me salgan las cosas bien, ahora estoy haciendo lo que él me pedía", dijo.

"Entrenaba con el primer equipo y jugaba con el filial. Estaba un poco atrapado en el medio y a veces era difícil saber cuál era mi rol en el equipo. Era genial entrenar con el primer equipo, quería hacerlo y creo que fue importante para mi desarrollo. Pero nunca es fácil cuando no formas parte del equipo al 100%. Fue complicado, pero también me ayudó mucho a mejorar, a fortalecerme mentalmente", explicó sobre su paso en el Real Madrid.