Llega la semana más importante de la temporada para el Real Madrid hasta la fecha y Zinedine Zidane mira a la enfermería con preocupación, ya que varios de sus jugadores más importantes en lo que va de campaña llegan lesionados o tocados.

Los blancos se enfrentarán este sábado al Mallorca en el partido que marca el pistoletazo de salida a la semana de 'oro'. Tres días después visitará la siempre difícil cancha del Galatasaray en una situación más que comprometida en la Champions: los blancos suman solo un punto de seis posibles y un pinchazo en Estambul pondría la clasificación para octavos en serio peligro. Terminará el ciclo el sábado 26 en el Camp Nou con el Clásico, ante un Barcelona que se encuentra dos puntos por detrás en la clasificación.

Además de las lesiones de larga duración de Marco Asensio -rotura de ligamento cruzado- y Nacho Fernández -al que no se espera antes de diciembre por una dolencia en la rodilla-, la enfermería está ocupada por Kroos y Mendy, y están saliendo de la misma Courtois y Marcelo.

Mención aparte merecen Modric y Bale que acabaron tocados el Gales - Croacia de este domingo. El '10' se marchó cojeando ostensiblemente. Unos minutos después del partido, Nikola Jerkan, ahora miembro del cuerpo técnico de la selección croata contó en el último tramo de Carrusel la última hora del estado de Modric: ""Se trata de un golpe. Incómodo, duro, el cuádriceps es una zona sensible y duele mucho (...) Le han visto los médicos y la primera impresión es que es un golpe (...) Yo no soy médico, pero he jugado y recibido muchos golpes y sé que es un golpe duro. Con el transcurso de unos días debería desaparecer y según los médicos es un golpe fuerte". Gareth Bale, por su parte, jugó los últimos minutos -más de 10- con una clara cojera, sin retirarse del terreno de juego. Tras el partido el seleccionador galés Ryan Giggs dijo en rueda de prensa que era "un calambre", por lo que la duración de la lesión es todavía una incógnita.

Agrava la situación el apercibimiento de sanción de Casemiro, que si ve una tarjeta en Mallorca se perderá el Clásico.

El ritmo frenético de partidos no terminará en la Ciudad Condal, sino que el Real Madrid jugará tres partidos más en otros siete días, con lo que completará seis en tan solo dos semanas.

La enfermería blanca Courtois Se tuvo que retirar en el descanso del partido contra el Brujas por una gastroenteritis por la que ha perdido incluso varios kilogramos de peso, tal y como compartió su seleccionador Roberto Martínez. Sin embargo, su presencia en la portería de Bélgica en los dos partidos clasificatorios hacen ser optimistas con el estado del cancerbero. Marcelo El lateral brasileño ha acabado la semana entrenando al mismo ritmo que sus compañeros, después de ir cogiendo sensaciones a lo largo de la misma a un menor ritmo. Se recupera de una elongación en el bíceps femoral de su pierna derecha. Kroos Fue sustituido en el último partido del Real Madrid frente al Granada por una lesión en el aductor de su pierna izquierda que le ha impedido jugar con su selección. Su presencia en alguno de los partidos de la semana en cuestión se antoja notablemente complicada. Mendy También sufre una dolencia muscular en el aductor, de la que mejora día a día. No ha acabado la semana al mismo ritmo que sus compañeros y la finalizó en el gimnasio, pero se encuentra en la recta final de la recuperación. Modric y Bale Ambos terminaron tocados el Gales - Croacia. Nikola Jerkan tranquilizó al madridismo sobre Modric al asegurar que el médico solo apreciaba un "golpe fuerte". Sobre Bale, dijo el seleccionador galés Ryan Giggs en rueda de prensa que era "un calambre", por lo que la duración de la lesión es todavía una incógnita.