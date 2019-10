Will Smith prepara el retorno de 'El príncipe de Bel-Air'

El príncipe de Bel Air está de vuelta. Todo ello a través de una nueva serie, sobre la que todavía no se conocen demasiados detalles, que saldrá adelante gracias a Westbrook, la nueva productora de Will Smith. Así lo ha dado a conocer el medio especializado The Hollywood Reporter, donde anuncia la vuelta de uno de los grandes clásicos de los 90 a la pequeña pantalla.

A través de un artículo que gira en torno a los nuevos negocios del actor, The Hollywood Reporter destaca la productora Westbrook. Una empresa, creada por Will Smith y su mujer, Jada Pinkett Smith, mediante la que la familia pretende trasladar su éxito en el cine y la televisión a nuevos campos. Desde la empresa de agua sostenible de Jaden Smith hasta Red Table Talk, el programa dirigido por Jada Pinkett y Willow Smith que triunfa en Facebook Watch.

El retorno de El Príncipe de Bel Air

Según recoge dicha producción, la familia pretende traer de vuelta al clásico de los 90. A día de hoy, Will Smith sigue obteniendo importantes beneficios por la serie, por lo que piensa que sería un buen momento para traerla de vuelta. A día de hoy, la comedia de la NBC está disponible en Netflix y cuenta con licencia para emitirse en 193 países.

Por esa misma razón, y ante el éxito de la serie en la plataforma de vídeo en streaming, Will Smith pretende seguir estrujando la gallina de los huevos de oro. Según el medio especializado, el proyecto está en su fase inicial. Por esa misma razón, todavía se desconoce la fecha de estreno, el argumento o si Will Smith será uno de los personajes de la serie. Por lo tanto, habrá que esperar para conocer nuevos detalles sobre el proyecto.

En 2020 se cumplirán 30 años desde su estreno

Desde que se estrenara el primer episodio de la serie, en septiembre de 1990, ya han pasado 29 años. Por esa misma razón, Will Smith podría estar esperando al 30 aniversario de la serie para recuperarla a través de una nueva historia. Algo que ya ha pasado con proyectos como Sensación de Vivir, que volvía a la pequeña pantalla tras 20 años.

Pero El Príncipe de Bel Air no será la única. Durante los últimos meses también se han confirmado el retorno de otras series como Battlestar Galactica, Punky Brewster, Embrujadas o Walker: el ranger de Texas. Por lo tanto, las series de los 80 y los 90 vuelven con el objetivo de cautivar una vez más de ese público que, ahora adulto, querrá saber que fue de Will Smith, de Walker o de Punky Brewster.