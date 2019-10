Las negociaciones por el primer convenio colectivo en el fútbol femenino español se han roto este martes en la reunión entre sindicatos y clubes en un nuevo intento por llegan a un acuerdo.

Ya este lunes en El Larguero el presidente de AFE, David Aganzo, no escondía que la posibilidad de una huelga era algo real si no se alcanzaba un acuerdo este martes. Pues bien, ese acuerdo no ha llegado y la palabra "huelga" sobrevuela el fútbol femenino cada vez con más claridad.