Los Mossos d' Esquadra desalojan a los manifestantes que han cortado la AP-7

Susana Elguea

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, señala que queda claro por el consenso de los jueces "que no hubo violencia" y que esta condena culmina un tiempo que pasará a la historia "como símbolo de cómo no hay que abordar los conflictos". "Queda claro que hay consenso en el tribunal en que no hubo violencia, algo que era evidente para todo el mundo, también para los mayores adversarios del independentismo. Pero, más allá de los debates estrictamente jurídicos, esta sentencia pasará a la historia de España como símbolo de cómo no hay que abordar los conflictos políticos en democracia", ha argumentado en una reflexión que ha publicado en su perfil de Facebook.