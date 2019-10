Pablo Casado pide la aplicación de la ley de Seguridad Nacional tras los disturbios

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional "para que ningún cuerpo policial esté sujeto a las directrices de los independentistas y se proteja su integridad". Estas petición llega después de la segunda jornada de disturbios en Cataluña tras hacerse pública la sentencia del procés catalán.

El líder popular ya había avanzado este martes en un acto en Ávila que esta iba a ser su posición si durante la jornada de hoy sucedía algo parecido a lo ocurrido este lunes en el aeropuerto de El Prat. "Ante los violentos disturbios que elevan la tensión en Cataluña, Sánchez debe activar la Ley de Seguridad Nacional para que ningún Cuerpo policial esté sujeto a directrices de los independentistas y se proteja su integridad. Es urgente garantizar la seguridad y el orden público", ha compartido en sus redes sociales.

Ante los violentos disturbios que elevan la tensión en Cataluña, Sánchez debe activar la Ley de Seguridad Nacional para que ningún Cuerpo policial esté sujeto a directrices de los independentistas y se proteja su integridad. Es urgente garantizar la seguridad y el orden público. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 15, 2019

Ciudadanos insta a Sánchez a actuar

Esta petición de los populares no ha sido la única que ha recibido el ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde Ciudadanos también se han mostrado muy críticos con los socialistas y, en especial, contra Carmen Calvo. "No, señora Calvo: lo que está pasando en Barcelona no es "razonable" ni normal. Los catalanes no podemos vivir en una tierra donde los violentos imponen su ley", ha asegurado Inés Arrimadas.

No, señora Calvo: lo que está pasando en Barcelona no es “razonable” ni normal. Los catalanes no podemos vivir en una tierra donde los violentos imponen su ley. Sánchez tiene que actuar inmediatamente para protegernos no sólo de los radicales sino del Govern que les alienta. pic.twitter.com/c2DwNm6zA6 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) October 15, 2019

El gobierno de Sánchez apela a la calma

Por su parte, el Gobierno se mantiene en el mensaje de tranquilidad tras la petición de Pablo Casado. "No hay que perder la calma", afirman fuentes cercanas al presidente del Gobierno. Esta mañana, Carmen Calvo pedía una llamada a la calma y afirmaba que la mayoría de los catalanes habían tenido un día normal.

El Gobierno asegura que tiene todos los escenarios preparados y no es necesario que haya un Consejo de Ministros para aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Es solo necesario que se firme un decreto, según informan estas fuentes.