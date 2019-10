Los dardos del Supremo a los que hablaron de indultos antes de tiempo

Las casi quinientas páginas de sentencia del procés independentista tiene hueco también para lanzar dardos a aquellos que durante meses dieron por hecho que los líderes independentistas serían condenados e incluso indultados. Distintos políticos, desde Ciudadanos hasta el PSC, han hecho referencia a hipotéticos indultos en los últimos dos años con la causa incluso en fase de instrucción.

Varios de los acusados plantearon esta queja durante el juicio, entendiendo que políticos de la formación naranja, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro Rafael Catalá, la vicepresidenta Carmen Calvo o Irene Lozano, presidenta de España Global. Denunciaba por ejemplo Carme Forcadell una "criminalización anticipada".

El Tribunal Supremo rechaza en su argumentación que estas declaraciones vulnerasen su derecho a la presunción de inocencia, pero critica con dureza este tipo de declaraciones públicas. "El debate sobre la procedencia de un indulto, cuando todavía ninguno de los acusados ha sido declarado culpable, es un elocuente ejemplo de falta de rigor y responsabilidad institucional", dice el tribunal.

Los magistrados, que consideran compatible "creer en la inocencia de cualquiera de los acusados y, al propio tiempo, reivindicar el indulto" y también aseguran que esta "anticipada e inaceptable afirmación de culpabilidad, compartida por no pocos representantes políticos, no ha tenido -no puede tenerningún reflejo en el proceso de valoración probatoria que ha llevado a cabo esta Sala".

Las palabras de Irene Lozano

Especial reproche merecieron para los acusados la frase pronunciada por Irene Lozano, al frente de España Global, a la cadena británica BBC cuando afirmó que "…el hecho de que haya líderes políticos que han cometido delitos penales que estén siendo juzgados no es algo que ocurra habitualmente". El Supremo explica que, en todo caso, fueron "palabras torpes en su enunciado".

A lo largo de los últimos dos años han sido diversos políticos los que han convertido el posible indulto a los acusados de esta causa del procés en un debate político y electoral: Albert Rivera (Cs) convirtió estos posibles indultos en su principal munición electoral y Miquel Iceta (PSC) se mostró favorable a "indultar a los presos".