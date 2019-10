Quim Torra condena la violencia pero la atribuye a grupos independientes

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este jueves en una declaración institucional realizada este jueves de madrugada que "no se pueden permitir estos incidentes que estamos viendo".

"Siempre hemos condenado y condenamos la violencia. No se pueden permitir los incidentes que estamos viendo en las calles de nuestro país. Esto tiene que parar ahora mismo. No hay ninguna razón ni ninguna justificación para quemar coches ni ningún otro acto vandálico. La protesta debe ser siempre pacífica y cívica. Cuanto más masiva mejor, pero siempre pacífica. Es así como no perdemos la razón", ha asegurado.

Lo ha dicho en una declaración institucional en TV3 mientras en varias ciudades de Cataluña se están produciendo disturbios en las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O, y después de tres noches de altercados.

Más líderes del independentismo

El presidente del Parlament, Roger Torrent, el líder de ERC en prisión Oriol Junqueras, y el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont también han publicado en sus redes comentarios en contra de la violencia y a favor de la movilización pacífica.

Oriol Junqueras ha escrito: "Este país es fruto de las luchas sociales, un país que costó mucho construir y coser. Necesitamos la república y nos necesitamos a todos y a todas. Nos necesitamos movilizados pero rechazando la violencia venga de donde venga. No nos dividirán ni caeremos en la trampa de la violencia".

Aquest país és fruit de les lluites socials, un país que va costar molt construir i cosir. Necessitem la república i ens necessitem a tots i a totes. Ens necessitem mobilitzats però rebutjant la violència vingui d’on vingui. No ens dividiran ni caurem al parany de la violència! — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 16, 2019

"Hay hechos que no nos representan. Nuestro deber es aislar cualquier comportamiento violento. No nos podemos permitir abusos y agresiones policiales, que se deben perseguir y depurar. Pero también hemos de proteger el carácter cívico y pacífico de las movilizaciones", ha apuntado Roger Torrent.

Hi ha fets que no ens representen. El nostre deure és aïllar qualsevol comportament violent. No es poden permetre abusos i agressions policials, que s\'han de perseguir i depurar. Però també hem de protegir el caràcter cívic i pacífic de les mobilitzacions. Sempre i arreu. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) October 16, 2019

El expresident Puigdemont pregunta a sus seguidores en Twitter si vieron alguna vez "a estos incendiarios escondiendo urnas o imprimiendo papeletas". "No estuvieron nunca entre nosotros -añade-. Derrotamos al Estado sin ninguna piedra, ningún fuego, ningún destrozo. No necesitamos la violencia para ganar, la necesita el Estado para derrotarnos. Serenidad, movilización y no violencia".

Vau veure mai aquests incendiaris amagant urnes o imprimint paperetes? No van ser mai entre nosaltres. Vam derrotar l\'Estat sense cap pedra, cap foc, cap destrossa. No necessitem la violència per guanyar, la necessita l\'Estat per derrotar-nos. Serenor, mobilització i no-violència — Carles Puigdemont (@KRLS) October 16, 2019