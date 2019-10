DIRECTO | La última hora en Cataluña

Susana Elguea

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, lamenta que Pedro Sánchez haya convocado a Vox para sus reuniones hoy en Moncloa: "No nos han llamado, es normal, porque no aceptamos el relato de esta sentencia y no aceptamos que se pueda buscar otra vía que no sea la inmediata aplicación del artículo 116 de la Constitución para proceder inmediatamente a convocar a las Cortes y de llevar a cabo un proceso de toma de control absoluto".