Cómo identificar un billete falso en cuestión de segundos, según la Guardia Civil

Hace apenas unas semanas, la Policía Nacional alertaba, a través de su cuenta de Twitter, de la proliferación de un nuevo tipo de billete falso que ha puesto en alerta tanto a comercios como a consumidores de todo el país. Falsificaciones, que se dan prácticamente en todos los valores habituales (5, 10, 20 y 50 euros), que son más habituales en los billetes de 5 y 10 euros.

Con el objetivo de que la sociedad no cayera en la trampa, el cuerpo de policía recomendó a sus seguidores que se fijaran en el lateral de los billetes cada vez que los reciben para verificar su autenticidad. En caso de que tu billete contenga el siguiente mensaje (This is not legal tender, it's used for motion props), será una falsificación empleada para anuncios y series de televisión.

Cómo detectar los billetes en tres pasos: "Toca, mira y gira"

💶 ¡Toca, mira y gira! 💶

Detecta un billete falso en tres pasos:



1.- El papel debe ser firme y tener relieve.

2.-Al trasluz se ve un hilo de seguridad en el centro y una marca de agua.

3.- Atento al holograma pic.twitter.com/8mmjea11rR — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 16, 2019

Sin embargo, los billetes mostrados por la Policía Nacional no son los únicos falsos que circulan entre los consumidores. Con el objetivo de que el consumidor medio pueda detectar billetes falsos en apenas unos segundos, la Guardia Civil ha ofrecido una serie de consejos a través de su cuenta de Twitter entre los que destaca prestar especial atención tanto al papel como al holograma.

En primer lugar, la Guardia Civil insta a la sociedad española a prestar atención al papel: "Debe ser firme y tener relieve en su lateral". A continuación, la Benemérita pide a sus seguidores que pongan el billete frente a una luz hasta ver un hilo de seguridad en el centro y una marca de agua. En caso de que no se distingan, te habrán colado un billete falso.

Desde los billetes hasta las monedas

Por último, la Guardia Civil insta a prestar atención al holograma que aparece sobre el número que determina el valor del billete. Gracias a ello, podrás identificar si estás ante un billete falso o uno real en cuestión de segundos, tal y como explica la Benemérita en su cuenta de Twitter: "¡Toca, mira y gira!".

Pero este tipo de timos no están relacionados únicamente con los billetes. Durante los últimos meses, la Guardia Civil ha alertado sobre una estafa mediante la que los timadores aprovechan el gran parecido de la moneda de cinco rand sudafricanos con la de dos euros para pagar con la misma en distintos establecimientos: "Es muy parecida a la de 2 euros, pero realmente vale 0,30 €".

Anteriormente, el instituto armado también ha alertado sobre otras monedas que se asemejan a la moneda unitaria como los 10 pesos uruguayos, la lira turca, la moneda de dos pesos argentinos, el baht tailandés o los 100 pesos chilenos. Pero, además de estas monedas, también hay otras que se asemejan a la de un euro. Entre ellas se encuentran el lev búlgaro, el dólar jamaicano o el boliviano. Por lo tanto, es recomendable que compruebes cada una de las monedas de uno y dos euros que recibas.