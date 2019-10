Otro miércoles más, 'MasterChef Celebrity' fue el espacio más comentado en Twitter. El talent culinario de TVE tuvo varios momentos destacables, pero llamó especialmente la atención la bronca que recibió Vicky Martín Berrocal de Jordi Cruz.

La popular celebrity no estuvo muy acertada con la primera prueba del programa. Su plato, que bautizó como 'Chungo chunguísimo', no recibió el beneplácito de los jueces y ella, que intentó suavizar la valoración con excusas vagas, terminó recibiendo la reprimenda del popular chef.

"Cállate un momentito, déjame hablar a mí", le soltó Jordi. "Siempre hemos dicho que los celebrities no recibiréis un trato singular por el mero hecho de ser celebrities. Sé lo que me vas a decir cuando te haga la crítica del plato: 'es que no sabía...'. No me interesa absolutamente nada lo que me tengas que contar".

Y continuó: "No hay idea, no hay motivación ninguna en este plato. Esto es una ofensa terrible a mi oficio. Pero terrible. Llevo tres pruebas mirándote y comer en una cocina está muy mal visto y lo haces. Reírte cuando no toca tampoco me gusta".

Al popular cocinero le dieron la razón los internautas, que aprovecharon este momento del programa para cargar contra la aspirante:

BRAVISIMO @JordiCruzMas hasta las pelotillas de las tonterias de esta señora — Rosa Monteagudo Lage (@rosakoky61) October 16, 2019

👏👏👏👏👏Bravo Jordi. Ya está bien que esta Sra. Se ría de todo el mundo. Debe seguir en el Campo que es de dónde viene....Impresentable, maleducada, oportunista y mala persona. — Yolanda (@Yopsico) October 16, 2019

Ole tú Jordi!!!!! 👏👏👏💃💃Se puede decir más alto pero no más claro. Aunque aún te has quedado muuuuy corto — angrybird (@car38741022) October 16, 2019

vicky yo tambien me bloqueo no me sale nada me paso en una prueba de excel lloraba de impotencia animo — marce pazols (@marcepazols) October 16, 2019

Un toque de seriedad para recordar que Master Chef es un programa de cocina y no un circo y que por lo tanto, las payasas sobran. — El Dibujante (@ElDibujante11) October 16, 2019

TVE interrumpe la emisión de 'MasterCher' por Cataluña

Al igual que otras cadenas, La 1 de Televisión Española cortó anoche la emisión de 'MasterChef Celebrity' para informar sobre los disturbios en Barcelona. Este pequeño cambio de la programación no gustó a parte del público, que no dudó en criticar a la cadena pública por interrumpir la gala del talent que produce Shine Iberia:

Tío, radicales, me estáis incluso jodiendo MasterChef. Podéis dejar de hacer el indio y poneros a ejercitar vuestro cerebro? Estáis destrozando barcelona, no la queréis, solo buscáis vuestros pensamientos infantiles — Deivid Cobalto (@deividtheking) October 16, 2019

me acaban de quitar máster chef pa ponerme lo de Barcelona, ya tengo bastante con verlo por Twiter COÑO — blingqueen 🦄 (@Paulatorre18) October 16, 2019

Han cortado Masterchef para que el canal 24h haga spam de Barcelona :( — Señor de los patos (@Luispatoso) October 16, 2019

Yo sólo quería ver masterchef y no la versión española de lo que ocurre en Barcelona — Batmalik (@darkzregui) October 16, 2019

Vivo en Barcelona... Queria desconectar de todo lo q está pasando y me cortais @MasterChef_es... En serio??? Se la importancia de estar informado. Pero tb se la importancia de desconectar un poco... UN POCO!! pic.twitter.com/5o3xxMckqJ — phoebe☺️ (@phoebe_300) October 16, 2019