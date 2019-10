Zidane: "A mí no me gusta la violencia y hay imágenes que son difíciles"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, atendió a los medios de comunicación antes del encuentro que su equipo disputará este sábado (21.00h) ante el RCD Mallorca. Uno de los temas principales que se han tocado ha sido el del aplazamiento del Clásico, que no se disputará el próximo 26 de octubre debido a los disturbios en Cataluña.

Cambio de fecha del clásico: "Nosotros vamos a jugar cuando nos digan. Sí tengo preferencias sobre la fecha pero no la voy a decir, es algo personal"

Sergio Ramos y los JJOO: "No he hablado con él de eso. Lo más importante es lo que quiera Sergio, no es un tema mío. Si él quiere jugar, a los 34 años, es algo importante querer ayudar a su país y es bonito".

Mercado de invierno: "Hasta finales de enero cada club va a poder fichar pero lo importante es el partido de mañana. No puedo pensar en refuerzos, es algo muy lejano"

Encuentro con Pogba: "Fue pura casualidad encontrarnos y como nos conocemos hablamos".

Sensaciones en Cataluña: "A mí no me gusta la violencia, creo que a nadie y hay imágenes que son difíciles".

Kubo: "Lo bueno para él es que está jugando y me alegro. Su decisión fue irse al Mallorca y estoy contento por lo que está haciendo".