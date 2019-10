Klopp estalla contra el VAR: "Cuando tienes el videoarbitraje cuentas con que corrija los errores"

Jurgen Klopp ha mostrado su lado más crítico con el VAR. El entrenador del Liverpool fue muy duro con el videoarbitraje tras el empate 1-1 contra el United el pasado domingo y afirmó que "no tiene mucho sentido".

Klopp se sintió molesto porque el VAR no concedió una "falta clara" sobre Origi en la jugada del gol del United. En la Premier, el árbitro en el vídeo puede contradecir la decisión del árbitro en el césped en caso de error claro.

"Origi está en el suelo y ellos siguen. Nosotros podríamos haber solucionado la jugada, pero era una contra. Utilizamos un minisegundo para quejarnos y ellos ya se situaron en los huecos", comienza a explicar Klopp.

"Probablemente no deberíamos haberlo hecho, pero cuando tienes el VAR cuentas con que corrija los errores. El árbitro dejó seguir la jugada porque está el VAR y el VAR no quiso ir en contra de la decisión del árbitro. Guau", explicó.

"No estoy enfadado. Estoy seguro que el colegiado (Martin Atkinson) habría pitado si no hubiese habido VAR, pero lo dejó pasar", añadió. El gol del United lo firmó Rashford en la primera parte, mientras que el del Liverpool lo puso Lallana en la segunda.

Por su parte, Solskjaer afirmó que no estaba de acuerdo con las declaraciones del técnico alemán. "No estamos jugando a baloncesto, eso no es falta. Creo que el árbitro estuvo acertado, dejó seguir el juego del fútbol con contacto", explicó.