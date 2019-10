La bronca de una vecina de Barcelona a un joven independentista: "¡No me expliques mandangas!"

El uso de la violencia por parte de algunos de los jóvenes que, a lo largo de la pasada semana, han protestado y combatido contra la policía en las calles del centro de Barcelona también ha indignado a muchos vecinos.

Las cámaras de Antena 3, en concreto, han grabado el momento en el que una mujer deja de responder a las preguntas de un periodista para dirigirse directamente a un joven que la estaba increpando: "Los listos no pisarán la cárcel ni por asomo. A ti te tendrán como pringado", le espeta.

La mujer, visiblemente indignada y con una calzada completamente arrasada a sus espaldas, empieza lamentando la situación en castellano: "Yo no puedo salir a la calle por esta mierda de gente", le dice al joven que, según Antena 3, forma parte de los Comités de Defensa de la Republica (CDR).

Pero alguien la increpa en catalán y ella cambia automáticamente de idioma, para dirigirse a esa persona: "Perdona yo tengo muchos derechos pero me los quitas tú y estoy amenazada. Amenazada de ladrillos y de todo lo demás. Porque hasta ahora yo podía salir a la calle igual. O sea que no me expliques mandangas, que es lo que explicáis, mandangas. Y el problema es que sois todos menores de edad que no tenéis ni idea de cómo funciona la ley y de cómo funciona la historia. Y os han comido el tarro como descosidos y los que vais a la cárcel sois vosotros por burros. Ese es el problema, porque los listos no pisarán la cárcel ni por asomo. ¡Ni por asomo! A ti te tendrán como pringado".